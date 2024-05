/ROZHOVOR/ Konec zkoušení, jde se na věc! Slovenští hokejisté v pátek (16.20 hodin) vstoupí v Ostravě do světového šampionátu proti Německu. Trenér Craig Ramsay může počítat i s klíčovým hráčem Martinem Pospíšilem. Útočníka Calgary sice trápily zdravotní potíže, měl by však být připraven. „Měl jsme menší zranění, které jsme si dával dohromady. Cítím se velmi dobře. Děkuji, že jsme mohl vynechat přípravné zápasy a dát se do kupy na zítřek,“ řekl ve čtvrtek dopoledne po úvodním tréninku v Česku.

Útočník Martin Pospíšil. | Foto: archiv

Nevyšlo to, abyste nastoupil proti Polákům ani s USA. Vyjde to proti Němcům?

Věřím tomu. Cítím se velmi dobře a těším se na zápas. Sestavu ale nevím, velmi rád bych ovšem nastoupil. Zdravotně jsem už v pořádku.

Nechtěl jste hrát vy, nebo vás brzdil doktor?

Lékař, vyšetření ukázalo menší zranění. Oč šlo, by ale bylo lepší zeptat se doktora, aby to přesně specifikoval. Měl jsem menší zánět. Poslední dobou se to však hodně zlepšilo. Jsem rád, že to nebylo natržené, to by mě mohlo vyřadit z mistrovství. Spíše to vzešlo od doktora, abych si dal pauzu od ledu.

Ve formaci s Regendou a Faško-Rudášem bude asi hodně platit vaše fyzická hra na soupeře, co říkáte?

Samozřejmě. Jsme mladší hráči a očekává se od nás energie na ledě. Kluci jsou také fyzicky velmi dobře stavění. Těším se na to.

Jak se cítíte na pozici centra?

Super. Jako junior a první rok na farmě, jsem hrával centra, stejně tak i v dřívějších letech. Nedělá mi to problém. Vše ale bude záviset od trenéra, jak to uvidí.

Povídalo se, že na prvních trénincích jste se uprostřed útoku necítil úplně komfortně. Byla to pravda?

Je to změna, ale trénink je vždy jen trénink, Zápasy jsou jiné. Někdy na tréninku zahrajete dobře, pak přijde zápas a jste ztracení. Věřím, že při zápasech to bude lepší. Těším se na to, centra hraji rád.

K týmu se na poslední chvíli připojil Miloš Kelemen. Byli jste v kontaktu?

Psal jsem si s ním, ale neřešili jsme, jaké bude složení formací. Dozvěděl jsme se ve čtvrtek ráno, jak budeme složení. Uvidíme, zda to bude stejné i na zápase. Nemám problém hrát s kýmkoliv. Samozřejmě by bylo super, kdyby s námi hrál i Miloš, ale Fašo (Faško-Rudáš) je také velmi dobrý hráč. Rychlý. Znám ho odmalička. Je v podstatě jedno, kdo půjde s námi.

Debutovat budete jako hráč NHL. Co nervozita?

Samozřejmě, nervozita k tomu patří, ale věřím si, co mohu na ledě ukázat, co přinést do týmu. Jak se hodí buly, tak stres a vše okolo padne. Budu se snažit stoprocentně koncentrovat na utkání.

Přemýšlel jste nad tím, že fyzickou hru, která je vám vlastní, budete muset trochu omezit, protože sudí to posuzují přísněji než v NHL?

(chvíli přemýšlí) Nemyslím si, že bych to měl omezit, spíše si budu muset dát pozor na zákroky. Zezadu, kolenem i loktem. Ale fyzická čistá hra k tomu patří, hokej je kontaktní sport. Jak ale nastoupím na led, tak ani nevnímám proti komu hraju, snažím se vyhrát souboj, puk pro tým a vyhrát zápas. To je vše, co chci na ledě udělat. Snažím se, aby tým vyhrál a pomohl svou hrou.

Máte něco speciálního, co děláte před zápasem?

Možná jen odlehčuji předzápasové napětí komunikací. Nejsem ten typ, který by byl ticho a modlil se. Spíše to odlehčuji povídáním se spoluhráči, s fyzioterapeuty. Snažím se naladit pozitivně.