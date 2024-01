/FOTOGALERIE/ Před úterním prvním duelem semifinále Ligy mistrů proti Skelleftee (2:4) si vychutnali ceremoniál, a pak šup do práce. Trenér Pavel Trnka na střídačku, útočník Matěj Přibyl za stůl při autogramiádě, a obránce Matěj Prčík na led. Takhle vypadal návrat vítkovických členů bronzové výpravy hokejové reprezentace do 20 let do Ostravy. Zejména posledně jmenovaný prožil v Ostravar Aréně na události bohatý večer.

Semifinále Ligy mistrů Vítkovice - Skellefteå (9. ledna 2024). | Video: David Hekele

Jak si ty věci byly podobné. Na šampionátu ve Švédsku se dostal do sestavy díky zraněním spoluhráčů, na ledě podle svých slov neměl být ani v úterý. Jenže nakonec musel místo Přibyla u podpisů mít za parťáka Radka Jeřábka ve čtvrté obraně.

„Měl jsem dva dny na odpočinek, hrál jsem ráno na rozbruslení, takže se to dalo. Skok to byl, nedá se to moc srovnat. Chvilku mi asi i trvalo to zkorigovat, protože jsem byl zvyklý na něco jiného. Myslím, že nakonec to z mé strany dopadlo docela dobře,“ hodnotil, přičemž ho stále hřál pocit z medaile.

„Určitě si to celý tým bude nadosmrti pamatovat, protože to bylo opravdu úžasné. Ale zase je čas na práci, není čas na oslavy. Možná se k tomu ještě vrátíme po sezoně, ale teď zase do montérek a pracovat,“ hecoval se Matěj Prčík s tím, že ceremoniál moc nevnímal. Spíše se už soustředil na nadcházející zápas. „Ale je to hezké,“ podotkl.

Proti švédskému favoritovi rozhodně nepropadl. Naopak. Působil sebevědomě, měl chuť, bylo znát, že mu turnaj dodal elán. Jenže… Stačily dva momenty, aby to zkazilo dokonalé hodnocení, protože z nich byly dvě branky v síti Lukáše Klimeše. V 6. minutě nechali obránci před brankou volného Linuse Lindsröma.

„Tam jsme bohužel nedostali na levém mantinelu puk z pásma a pak tam nějak vyplaval hráč sám před brankou, ke kterému jsme se nestihli vrátit. Dobře sehraná situace, ale ten puk měl jít ven,“ byl si moc dobře vědom Matěj Prčík.

Zdroj: David Hekele

Ve druhé třetině pak zlomil hokejku. Než se mu dostalo pomoci od spoluhráče, skóroval Pär Lindholm a poslal Švédy do vedení 3:2. „Bohužel, při střele se mi zlomila hokejka a ke všemu byli na ledě tři praváci a já jsem levák, takže taková nešťastná náhoda. Bohužel, stalo se,“ povzdechl si zadák.

Úroveň zápasu si ale pochvaloval. A porovnal ho se zkušeností z nedávného šampionátu. „Švédové hodně bruslili a napadali. Ve všech aspektech to bylo rychlejší, silovější a ve všem to bylo lepší a kvalitnější,“ srovnával, přičemž litoval šancí.

„Určitě by se nějaký gól navíc hodil. Za týden hrajeme u nich, takže tady není nic ztraceného. My tam pojedeme s tím, že tu sérii otočíme,“ působil přesvědčeně Matěj Prčík, jehož výkon ocenili i fanoušci, kteří ho po Dominiku Lakatošovi zvolili za druhého nejlepšího hráče. „Fakt? To jsem vůbec nepostřehl, je to pro mne novinka,“ uzavřel s úsměvem udiveně.