Měli dvě ligová zlata, teď mají i to světové a mistra světa. Málokterá rodina v Česku je tak hokejová, jako ta v podání Stránských. Početná enkláva vyrazila z Ostravy podpořit útočníka Matěje Stránského přímo do O2 Arény, pak s ním slavila i zlatý úspěch. „Bylo to dlouhé,“ líčí během pondělí ještě ochraptělým hlasem bratr českého reprezentanta Šimon.

Matěj Stránský ve čtvrtfinále proti USA. | Foto: Deník/František Bílek

V roce 2019 svými góly dotáhl k titulu Třinec, o tři roky později bral ze světového šampionátu ve Finsku bronz. Teď Matěj Stránský vystoupal na úplný vrchol. Na domácí půdě, v Česku a před zraky téměř celé rodiny. „Byli jsme tu skoro všichni. Bráchova manželka i děti, taťka, mamka, babička, kamarádi, moje přítelkyně… Asi dvanáct nás bylo,“ vypráví Šimon Stránský, útočník finského Ilves Tampere, který během sezony nastoupil za národní tým do dvou utkání.

Z významných členů rodiny chyběl jen děda Vladimír, druhý z držitelů ligového primátu v rámci hokejového klanu. Získal ho s milovanými Vítkovicemi v roce 1981. Vrchol šampionátu sledoval u televize. „Mít vnuka ve finále mistrovství světa? Jsem samozřejmě rád, to je jasné,“ vypálí hned šestasedmdesátiletý bývalý útočník.

„Koukali jsme na to s manželkou, člověk jen doufal, že to dobře dopadne. A dopadlo,“ oddechl si Vladimír Stránský, který prozradil, že ho ani tyto chvíle moc nerozhodily. „Jsem spíše klidnější. Prožívám to, ale ne tak, že bych se z toho zbláznil, vyřvával okolo sebe a nějak řádil. Zaraduji se, ale v klidu,“ usmívá se.

Šimon to měl opačně. „Já to v hale hodně prožíval. Víc než kdykoliv jindy. Tím, že ve hře byl i Matěj, tak to bylo intenzivnější. A moc jsme si to užili. Bylo to neskutečné,“ přiznal.

A co rodiče? „Taťka s mamkou jsou hrozně pyšní. Když jsem se s nimi bavil, ani si ještě neuvědomují, že kluci vyhráli a oni mají syna mistra světa. Pár dní jim to ještě potrvá a pak to docení,“ soudil Šimon. „Ale i pro mě je to jako sen, když si uvědomím, že mám bráchu mistra světa. Samozřejmě každý si přeje něco vyhrát, ale těžko by člověk řekl, že se to opravdu stane. Možná mi to také ještě nedochází,“ zauvažoval Stránský. „Je prostě neskutečné, co brácha i ostatní kluci dokázali,“ opakoval, přičemž ocenil fakt, že Matěj jako rozený střelec přijal i roli ve čtvrtém útoku.

„Samozřejmě jsme mu gól přáli, bylo by to o to krásnější, ale od toho na ledě nebyl. Ale myslím si, že své úkoly zvládl suprově. Málo lidí to zrovna u něj dokáže ocenit, on se ale umí přizpůsobit potřebám týmu a klidně hrát ve čtvrté lajně,“ měl jasno Šimon.

„Není to pro něj asi ideální pozice, ale tady si nevybíráte a trenéři to měli dobře vymyšlené. Věděli, co dělají, a Matěj může být rád, že u toho byl,“ uznal Vladimír Stránský. „Je pravda, že v Davosu hraje víc než třeba Ambühl, tady to bylo jinak. Každý trenér má na věc jiný pohled. Jak říkám, může být rád, že u toho byl a zažil to, protože opakovat se to nemusí,“ dodal děda.

„Také si myslím, že byl spokojený, když mohl být součástí týmu. Chápu, že lidi by po něm chtěli góly, ale on plnil to, co se po něm chtělo. Neměl s tím žádný problém,“ podotkl Šimon.

Vladimíru Stránskému se český tým líbil. „Radim Rulík je výborný trenér. Umí dát mužstvo dohromady, to se mu povedlo, a měl kolem sebe lidi, se kterými si rozumí. To je důležité,“ vypíchl.

Šimon Stránský zůstal v Praze a užil si oslavy s týmem. „Čekali jsme na ně v hotelu vedle arény. Bylo to tam pro rodiny a příbuzné připravené, takže se tam slavilo až do rána. Já šel spát relativně brzo, asi kolem páté, ale myslím si, že jiní to táhli mnohem déle,“ vylíčil hokejista, přičemž v pondělí vyrazila výprava domů.

„Na Staromák jsme už nešli, protože jsme věděli, že tam bude milion lidí. Tlačit se tam nepotřebujeme. Stejně už je to vše jen na klucích, aby si to užili,“ věděl Šimon Stránský. „Doma možná ještě bude malá oslava, třeba posezení na zahradě, ale nic velkého,“ uzavřel český reprezentant.