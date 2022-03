Na pozápasové tiskové konferenci probíhalo vše standardně. Obě strany se vyjádřily k danému momentu, který by v případě uznání znamenal vítězný gól Hanáků, i celému utkání. Pochopitelně každý to viděl svou optikou. „Nejsem rozhodčí, ale myslím, že by to mělo platit, protože ho tam vítkovický hráč natlačil. Ale nevím. Doufal jsem, že to uznají, neuznali. Nevadí. Jedeme dál,“ pokrčil rameny smutný střelec Jan Bambula.