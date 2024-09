Úspěchy sbíral Holaň už v mládeži, vše si pak přenesl do seniorského hokeje, kde v sedmdesátých letech jako centr utvořil výtečné ofenzivní trio s Vladimírem Stránským a Zbyňkem Neuvirthem. Díky tomu se ostravský klub vrátil v roce 1973 mezi tuzemskou elitu, později tým získal bronz (1979) a po osmi letech se Holaň dočkal absolutního vrcholu. S milovanými Vítkovicemi získal jejich historicky druhý – a dosud poslední – mistrovský ligový titul.

Miloš Holaň st.

Narozen: 7. září 1949 ve Studénce

Post: útočník/trenér mládeže

Odchovanec: Vítkovice

Ve Vítkovicích: 1971 – 1982 (hráč), 1985 – 2012 (trenér mládeže)

Největší úspěchy: mistr Československa 1981, bronzový medailista Československa 1979, postup do I. ligy 1973, přeborník Československa v dorostu 1966, několikanásobný mistr Česka v žákovských kategoriích.

Zajímavosti: je otcem Miloše Holaně mladšího (vítěz ankety Zlatá hokejka 1993, mistr Československa 1992). Společně se synem Milošem jsou ve Vítkovicích dosud jedinou dvojicí otec – syn, která dosáhla na ligový mistrovský titul. Miloš Holaň starší se podílel na výchově řady výborných vítkovických odchovanců, například Jana Výtiska, Zbynka Irgla, Petra Mrázka nebo Lukáše Krenželoka.

Technický šikula byl známý především svými precizními nájezdy. „To bylo jednoduché. Odmala jsem trávil volný čas na hřišti – hokej, fotbal, házená, všechno možné. U toho děláte různé kličky a budujete svou šikovnost. Klamání tělem, kývání rameny…,“ líčil Holaň v rozhovoru pro Deník před pěti lety, když slavil sedmdesátku.

„Upřímně: já měl vždy radost, když jsem udělal fintu, gólman šel se mnou, a já mu to strhnul na druhou stranu. Pamatuju si, že jednou jsme hráli v Ostravě, já byl ještě na modré čáře, a lidé už řvali gól. Prostě věděli, že ho dám,“ dodával tehdy s tím, že jediný, komu nikdy gól nedal, byl legendární gólman Jiří Holeček.

Po skončení aktivní hráčské kariéry, což nastalo v roce 1984, se vydal na dráhu trenéra. Nikoliv však na nejvyšší úrovni, aby vedl týmy v lize, nebo dokonce na mezinárodní úrovni. Věnoval se téměř výhradně mládeži. „Máte pravdu, ale trénoval jsem i dospělé. V roce 1984 ve druhé lize v Třinci. A víte, kdo mi dělal asistenta? Lojza Hadamczik,“ vypálil.

„Podmínkou byla první trenérská třída, což by znamenalo až tři roky ježdění do Prahy. A mně se nechtělo studovat. Já jsem říkal: „A co z toho? I když tu licenci budu mít, není to záruka, že budu trénovat ligu.“ Navíc v dnešní době je to o známostech,“ měl jasno muž, který tak pomohl vychovat řadu výborných hokejistů.

Přdevším svého syna Miloše Holaně mladšího, ale třeba také stále ještě aktivního obránce a známého tvrďáka Jana Výtiska. „Na pana Holaně nejde zapomenout, protože to nebyl jen hokej, ale i škola. Vždy koncem týdne jsme museli ukázat žákovské knížky, a když tam byla čtyřka nebo poznámka, tak jste to pocítil kudlením,“ smál se při vzpomínce před pěti lety bývalý kapitán Vítkovic.