/PŘÍMO Z BRNA/ Při odchodu do šaten si sice musel vyslechnout řadu peprných výrazů z úst domácích příznivců sídlících nad vraty vedoucích do šaten, navíc doprovázených hozenými kelímky s pivem, přesto měl s kolegy úsměv na rtech. Trenér Miloš Holaň po dvanácti letech dovedl Vítkovice do semifinále extraligového play off. Jeho tým zlomil prokletí brněnské Komety, s níž Ostravané již dvě série v nedávné minulosti prohráli, zvítězil v šestém čtvrtfinále 4:3 po prodloužení, celkově 4:2 na zápasy, a těší se, jestli v dalším kole narazí na Spartu, nebo Hradec Králové. „Pro Vítkovice je to obrovský úspěch,“ prohlásil.

Od vítězné trefy Petera Muellera uteklo více než půl hodiny, bylo však znát, že s jednapadesátiletým koučem a vítkovickým srdcařem emoce ještě pořádně mávaly. Nebylo divu. Ridera od úvodu vedla, ve druhé třetině prohrávala, na přelomu prostřední a závěrečné části skóre zase otočila, aby po dalších 108 vteřinách bylo znovu srovnáno. Nakonec rozhodla kýžená přesilová hra, která Vítkovicím po celé čtvrtfinále tolik nevycházela.

„Jít do vedení jsme si přáli, ale někdy to byl hokej nahoru dolů. Výsledek se otáčel, pak to šlo do prodloužení, a my prostě věřili, že ta přesilovka vyjde jednou a v pravý čas. A dneska to vyšlo. Jako v pohádce, utkání na svou stranu zlomil hráč, který tady hrával,“ líčil chraptivým hlasem šéf vítkovické střídačky.

Přiznal, že doufal, že by to mohly být kvůli jeho brněnské minulosti právě Muellerovy zápasy. Tři ze šesti nakonec Američan rozhodl. „Ale bez dalších čtyř hráčů, respektive patnácti, ten jeden neudělá nic. My jsme rádi, že byl tentokrát na naši straně,“ oddechl si Miloš Holaň.

Brnu poděkoval za sérii, která podle něj byla jen o detailech. „Ale pro Vítkovice je to obrovský úspěch, a zásluha všech lidí, kteří se na tom podílí,“ zmínil majitele, sponzory, sportovní úsek, realizační tým až po hráče. „A to jsou hrdinové, kteří by tu měli sedět. Ale jsou v kabině, kde oslavují, protože si to zaslouží za to, co v celé sezoně i v sérii předvedli,“ pokračoval Holaň s tím, že vůbec poprvé od něj hráči slyšeli, že si vše mají užít.

„Jen tvrdá práce přináší výsledky a hokej je tvrdá práce. Tady byly hrozně vyrovnané misky vah, ale jsme šťastní, že se naklonily na naší stranu a bereme postup. Ještě ale není konec,“ upozornil Miloš Holaň, který na celém souboji našel jednu výraznou kaňku.

Kromě toho, že brněnské publikum častovalo pískotem a po vítězné trefě i nadávkami právě Petera Muellera, zaměřilo se v první třetině na útočníka Dominika Lakatoše, který nakonec kvůli zranění po blokování střely nedohrál. Tribuny ho nazvaly cikánem. „Rasistické urážky byly přes čáru, a mně se nelíbí, že to na stadionech je, a není to potrestáno,“ pravil naštvaně Holaň, jemuž později ze sestavy – vyjma přesilových her – vypadl i autor dvou branek Roberts Bukarts.

Na soka si ostravský celek ale musí počkat. Určí mu ho série mezi Spartou a Třincem, kde vedou Oceláři 3:2, a v úterý budou moci uzavřít svůj postup. Pokud by se tak stalo, narazí Vítkovice na Hradec Králové. Pakliže Pražané boj proti úřadujícím mistrům otočí, půjdou Vítkovice na ně.

„Nelze si nic přát. Jedeme dál. Vyhráli jsme jednu sérii, jestli chceme postoupit, tak musíme vyhrát další, takže si počkáme na soupeře, a potom se budeme připravovat. Tak jako jsme nespekulovali před čtvrtfinále, tak nespekulujeme ani nyní,“ zakončil Miloš Holaň.