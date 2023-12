/FOTOGALERIE/ Opařená Werk Aréna, naopak euforie v Ostravě. Tyto pocity vyvolalo úterní třetí derby sezony, v němž hokejisté Vítkovic zaskočili třinecké Oceláře a v duelu 30. kola extraligy zvítězili na ledě favorizovaných rivalů 4:2. Rozhodující branku zařídil ve 23. minutě střelec Petr Chlán, vše stvrdil ve třetí části Mário Grman. Naopak domácí mohou litovat zahozené přesilovky pět na tři. A specifický večer prožil i další vítkovický útočník Jonáš Peterek.

Fanoušci Třince a Vítkovic při derby (26. prosince 2023). | Video: David Hekele

Hned úvod utkání napovídal, že by mohl být k vidění divoký průběh, jelikož oba týmy si vytvářely větší, či menší šance. Gólové ticho ukončil v 11. minutě bekhendem mezi Kacetlovy betony Barinka. Asistencí se na trefě podílel Jonáš Peterek, který v organizaci Ocelářů působil, a kde jeho otec Jan je sportovním ředitelem. A i když v přesilovce pět na tři vyrovnal Růžička, ještě v první třetině vrátil minimální náskok Vítkovicím Bukarts.

I nástup do druhé části měli lepší hosté, početní výhodu využil Chlán. Dvoubrankový odstup ale dlouho nevydržel. Třinec vzápětí snížil z hole Pánika. Zpátky ho svěřenci Pavla Trnky mohli mít v úvodu třetí třetiny, kdy skóroval opět Barinka, jenže sudí trestali předchozí faul Lakatoše.

Pak navíc Ostravané museli přečkat další dlouhé oslabení tři na pět. Na tom měl velký podíl gólman Matěj Machovský. Hosté se tak ve skóre odpoutali o chvíli později, kdy za Kacetla dolétlo nahození obránce Mária Grmana.

Machovský v závěru chytil Pánikův únik, což bylo definitivní razítko na výsledek. Derby na postavení obou soupeřů nic nezměnilo. Třinec je třetí, Vítkovice dvanácté, ale ty se přiblížily Plzni, zároveň vzdálily Kladnu.

Ohlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): Taky musím pochválit kulisu, bylo vyprodáno a atmosféra byla výborná. Obě mužstva hrála dobrý hokej, byl to kvalitní sport se špatným koncem pro nás. Bohužel jsme celý zápas prohrávali a ve třetí třetině jsme nedokázali proměnit (za stavu 2:3) celkem dlouhou přesilovou hru pět na tři (88 sekund). To pravděpodobně rozhodlo. Měli jsme ještě tlak, šance. Ve třetí třetině jsme údajně měli dvacet střel, ale bohužel se nám to dnes neodráželo. Nemůžu říci, že by nám chybělo štěstí, na to nevěřím."

Jiří Veber (Vítkovice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, i když jsme soupeři nabídli přesilovku pět na tři, kterou využili. Vzápětí jsme ale do konce první třetiny dali gól navrch (na 2:1). Myslím si, že rozhodlo, že jsme ve třetí třetině ubránili oslabení tří proti pěti a udrželi to i s trochou štěstí. Musím pochválit všechny hráče počínaje od gólmanů, že odvedli výbornou práci, za kterou jsme získali tři body. Děkuju i fanouškům, kteří nám vytvořili výbornou kulisu."

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. M. Růžička (Nestrašil, Pánik), 25. Pánik (Vrána, Marinčin) – 11. Barinka (Peterek), 18. Bukarts (R. Jeřábek, Krieger), 23. Chlán (Auvitu), 47. Grman (Mikuš, Kalus). Rozhodčí: Šír, Vrba – Hlavatý, Axman. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – M. Růžička, Voženílek, Nestrašil – Kurovský, Vrána, Pánik – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Haas, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

Vítkovice: Machovský – Raskob, Percy, Grman, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Lakatoš, Dej, Kalus – Peterek, Barinka, Fridrich – Vondráček, Krieger, Bukarts – R. Půček, Chlán, Claireaux. Trenéři: Trnka, Šimíček a Veber.