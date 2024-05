/FOTOGALERIE/ Středa 15. května. Jeden z divácky nejočekávanějších dnů programu ostravské části hokejového mistrovství světa. Nejen kvůli fanouškovsky zajímavé večerní bitvě Slováků s Polskem, už odpolední duel Německa s Lotyšskem měl náboj, protože mohl výrazně napovědět, kdo se podívá do čtvrtfinále, nebo situaci ve skupině pořádně zamotat. Platí to druhé, z překvapivě drtivé výhry 8:1 se radují Němci. V zaplněné Ostravar Aréně ale šlo i o „boj“ mezi příznivci obou táborů.

Fanoušci Německa při utkání s Lotyšskem na mistrovství světa v hokeji v Ostravě. | Foto: Deník/Petr Kotala

Zatím Ostrava viděla v hledišti buď nadvládu jednoho tábora fandů, nejčastěji „domácích“ Slováků, nebo bylo publikum z velké části neutrální, typově v zápasech Kazachstánu, či Francie. Až na výjimky – třeba klání Polska s Lotyšskem – se nestávalo, že by proti sobě stály dva poměrně početné (a rozhodně hlučné) fanouškovské davy.

Zajímavé scénky byly k vidění už před úvodním buly Němců s Lotyši, když v blízkosti hotelu Clarion na sebe na relativně krátkou vzdálenost pokřikovaly dvě malé skupinky fanoušků obou protivníků. Těžko říct, jestli si rozuměli, ale vše doprovázely úsměvy, takže nejspíš nešlo o žádné projevy nenávisti, případně přehnanou rivalitu.

V samotné aréně pak bylo rozdělení evidentní. V jednom rohu se už první den turnaje usídlili se svým kotlem Němci, přímo vedle plošiny, kterou mají fanoušci v sektoru C1 nad hlavou, a na níž se nachází ostravské studio České televize. A jako kdyby lotyšští fanoušci ctili zvyky z klubové scény, jejich „kotelníci“ se i se svými bubny umístili na opačnou stranu haly. Nedaleko místa, odkud svou hudbou publikum baví Djové.

„Latvia, Latvia, Latvia,“ rozléhalo se prostorem, na což se německá strana snažila pravidelně odpovídat po svém, a to platilo i pro hloučky dalších fans, které byly rozpoznatelné buď podle žluto-černých barev, případě při oslavách svých gólů. A že jich bylo. Všemu přihlížela početná enkláva slovenských i polských příznivců, kteří jsou v očekávání večerního duelu.

Fanoušci Lotyšska při utkání s Německemo na mistrovství světa v hokeji v Ostravě.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Než však vyjela na led parta okolo hvězdného útočníka Juraje Slafkovského, byly v Ostravar Aréně a jejím okolí slyšet hlavně německé chorály. Zatímco v hledišti by člověk řekl, že vše dopadlo remízově, led měl jasného pána.

Tým kouče Harolda Kreise se zvedl po dvou těžkých direktech od Američanů i Švédů (oba 1:6), hned osmkrát zněla z ampliónů nejslavnější píseň od německého zpěváka Petera Schillinga „Major Tom“, kterou si obhájci stříbra zvolili jako svůj „goal horn“, tedy hudbu po vstřelené brance.

Zároveň Němci výhrou 8:1, na níž se podílelo osm různých střelců, významně zamotali boj o postup do čtvrtfinále. Jsou už jen bod za Lotyši, kteří v turnaji padli poprvé, a ve skupině jim se sedmi body patří nadále druhá pozice, ovšem teď je čeká těžký los. Po dvoudenní pauze se postupně střetnou se Švédskem, Slovenskem a USA.

Že však v Česku panuje přátelská hokejová atmosféra, dokázala třetí třetina, během níž za rozhodnutého stavu halu obíhala mexická vlna, do níž se zapojili i Lotyši, kteří po závěrečné siréně hráčům poděkovali. Navzdory výsledku. Je to holt sport, takhle by to mělo vypadat.