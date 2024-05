/FOTOGALERIE/ Na šampionátu kvůli zdravotním potížím ani nemusel být, k týmu se připojil až v polovině minulého týdne, na poslední chvíli. Teď je hrdinou pro celé Slovensko. Miloš Kelemen, útočník Arizony Coyotes, gólem otevřel skóre pondělního utkání skupiny A mistrovství světa v Ostravě proti USA, v prodloužení ho pak i skvělou tečí uzavřel. Tým kouče Craiga Ramseyho díky tomu bere překvapivé dva body za výhru 5:4 a čtvrtfinále je o kousek blíž.

Blízké okolí Ostrava Arény před vypuknutím MS 2024. | Video: David Hekele

A to Slovákům mohlo být ještě lépe. Více než dvě třetiny hráli fantasticky, disciplinovaně, plná hala v Ostravě viděla strhující hokej a „domácí“ celek dotáhla k vedení 4:1. Jenže z aktivní hry ustoupili, spíše couvali před zámořským soupeřem, který se chytil gólem Pinta a v závěrečných 15 minutách vyrovnal.

„Třetí třetina nebyla ideální, Američani měli velký tlak, my se ale zbytečně zatáhli. Ukázali jsme však, jak jsme dobří a to dělá dobrý tým dobrým týmem,“ pochvaloval si obránce Šimon Nemec.

Právě on měl přesným nahozením velký podíl na hvězdném momentu Kelemena, který přišel v čase 63:56. „Už střela Šimona Nemce měla gólové parametry. Já jsem stáhl hráče, aby měl víc prostoru. Odrazil se nám puk, Martin Pospíšil dobře našel Šimona, který mě viděl a střílel to na teč, která se mi podařila,“ přiblížil rozhodující akci Kelemen. „Cítil jsem, že jsem to tečoval. Když se se koukl kolem sebe, všichni už byli pryč,“ doplnil.

Radost Libora Hudáčka s fanoušky.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Kapitán Tomáš Tatar měl pro závěr zápasu i výsledek jednoduché označení. „Infarktové stavy, infarktové stavy,“ opakoval s úsměvem lídr Slováků. „Některé věci musíme zlepšit. Vždyť se nám nemůže stát tohle za stavu 4:1. Jsou tam chyby, které musíme napravit. Samozřejmě s pokorou,“ pokračoval.

Zdůrazňoval nutnost dodržet systém, který stanoví trenéři. „Ale jsem strašně šťastný za dva body, protože je to neuvěřitelně náročný soupeř. Opět pro nás velká škola hokeje, pro naše mužstvo, takže z toho si musíme zabrat důležité věci a já doufám, že se ta hra stále bude zlepšovat. Budeme ještě lepší,“ dodal Tatar. „Ano, když vedete čtyři jedna, chcete tři body, ale tohle přijímáme. Je to výhra, musíme být pokorní a s tím půjdeme i do dalšího utkání, abychom opět uspěli,“ podotkl.

„Oni mají tým z NHL, my tam máme pár hráčů, takže víme, jak to tam funguje. Tempu jsme se přizpůsobili, v prvních dvou třetinách jsme ho ještě předčili. Tenhle tým má velký potenciál v těchto velkých zápasech,“ uzavřel Miloš Kelemen.