Druhý víkend, poslední čtyři dny bojů v základních skupinách, to vše čeká hokejový šampionát v Ostravě. Sobotní program skupiny B „vykopne“ bitva Švédska s Lotyšskem (12.20 hodin). Jak jsou na tom jednotlivé týmy před posledními zápasy?

Utkání Slovensko - Německo na MS 2024 v Ostravě. | Foto: Deník/Petr Kotala

ŠVÉDSKO (1. místo, 12 bodů, 4 zápasy)

Situace: Suverén skupiny. Svou úroveň Tre Kronor ukázali hned na úvod turnaje, kdy si poradili s rovněž favorizovanými Američany. Tým nabitý hráči z NHL zvítězil i v dalších třech zápasech a míří tak k vítězství ve skupině.

Cíl: 1. místo

Los: Lotyšsko (sobota 12.20), Francie (pondělí 16.20), Slovensko (úterý 20.20)

USA (2. místo, 10 bodů, 5 zápasů)

Situace: Vedle Švédů druhý superfavorit ostravské skupiny rozdrtil Němce i Francouze, překvapivě dlouho byl napjatý duel s Polskem a nečekaně ztratil se Slovenskem, byť v závěrečné třetině stáhl tříbrankové manko. Pokud nedojde k překvapení, dojde si USA pro druhé místo.

Cíl: 1. až 2. místo

Los: Kazachstán (neděle 16.20), Lotyšsko (úterý 16.20)

NĚMECKO (3. místo, 9 bodů, 5 zápasů)

Situace: Neúspěchy s favority na úvod, posléze drcení outsiderů a stoupání tabulkou nahoru. Podobně jako loni pojali šampionát Němci, kteří po výhře nad Slováky schytali debakly od Švédů a USA (oba 1:6), načež následně zaznamenali výhry nad Lotyši a Kazachy. Výhodný je pro Němce i zbylý los, díky čemuž byl v play off neměli chybět.

Cíl: čtvrtfinále

Los: Polsko (sobota 16.20), Francie (úterý 12.20)

Hokejisté Slovenska proti Polsku a fanoušci.Zdroj: Deník/Petr Kotala

SLOVENSKO (4. místo, 8 bodů, 4 zápasy)

Situace: Úvodní nezdar s Německem tým s největší podporou v Ostravě napravil dvěma body proti USA, s Polskem a Kazachy splnil roli favorita. To potřebují Slováci i proti Francii, klíčovým zápasem pak bude nedělní bitva s Lotyšskem.

Cíl: čtvrtfinále

Los: Francie (sobota 20.20), Lotyšsko (neděle 20.20), Švédsko (úterý 20.20)

LOTYŠSKO (5. místo, 7 bodů, 4 zápasy)

Situace: Mužstvo, mezi jehož tahouny patří i vítkovičtí bratři Bukartsové, je asi v nejsložitější situaci. Turnaj sice začalo třemi výhrami, ovšem ztratilo v nich s outsidery Francií a Polskem, tyto dva body teď chybí. Zvlášť po debaklu od Němců. Aktuálně se zdá, že cesta do play off pro Lotyše povede především přes výhru nad Slováky. Zisk by se hodil i se Švédy a USA.

Cíl: čtvrtfinále

Los: Švédsko (sobota 12.20), Slovensko (neděle 20.20), USA (úterý 16.20)

FRANCIE (6. místo, 4 body, 4 zápasy)

Situace: Francouzi sice podlehli Kazachstánu, pak ale v nejklíčovější bitvě zdolali Poláky, navíc o bod obrali Lotyše. Pokud oba konkurenti nezískají nějaké neočekávané body, měli by být v klidu a pohodlně se zachránit.

Cíl: záchrana

Los: Slovensko (sobota 20.20), Švédsko (pondělí 16.20), Německo (úterý 12.20)

Fanoušci při utkání Slovensko - Německo na mistrovství světa v hokeji 2024 v Ostravě.Zdroj: Deník/Petr Kotala

KAZACHSTÁN (7. místo, 3 body, 5 zápasů)

Situace: Hned na úvod turnaje porazili Francii, čímž získali klid na hokejky. Trápili Lotyše i Švédy, s největší pravděpodobností však rozhodující bude duel s Polskem. Tam se rozhodne, jestli Kazaši zůstanou v elitní skupině.

Cíl: záchrana

Los: USA (neděle 16.20), Polsko (pondělí 20.20)

POLSKO (8. místo, 1 bod, 5 zápasů)

Situace: Po překvapivém bodu nováčka s Lotyšskem, které mohli obrat o daleko víc, přišly čtyři porážky, včetně té s Francií. Zvládnout tento duel, odkázali by soupeře k sestupu. Takhle musí nadále bojovat, rozhodovat bude nejspíš vzájemný duel s Kazachy.

Cíl: záchrana

Los: Německo (sobota 16.20), Kazachstán (pondělí 20.20)