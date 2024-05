/UVNITŘ SOUPISKY I PROGRAM V OSTRAVĚ/ Hokejové mistrovství světa v Česku není jen domácí tým a pražské obsazení (Kanada, Finsko, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Rakousko, Velká Británie), ale i ostravská skupina B, která nabídne množství hvězd z NHL i evropských soutěží. Jaké? Podívejte se na nominace všech celků a kompletní program.

Brady Tkachuk | Foto: ČTK/Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Za dlouhá léta nejhvězdnější nominaci přivezou do Ostravy Američané, v jejichž dresu by se měly ukázat osobnosti jako Zach Werenski, Seth Jones, Trevor Zegras, Brady Tkachuk, Johnny Gaudreaux, či skvělý defenzivní bek Alex Vlasic, případně několik mladíků, jimž bude patřit budoucnost. A to byl ve hře i příjezd gólmana Winnipegu Connora Helleybucka, který v Ostravě chytal před devíti lety své první zápasy na mistrovství světa. Nestalo se.

Spousta zářivých hvězd přijede i v dresu Švédska. Osmnáct hráčů působí v NHL, bylo by zbytečné je všechny vyjmenovávat, ale namátkou: Jonas Brodin, Rasmus Dahlin, Erik Karlsson, Victor Hedman, Adrian Kempe, Lucas Raymond, Fabian Zetterlund či Victor Olofsson a spousta dalších.

Nominace Slovenska na MS do Ostravy: skončil další šikula. Co nové posily?

A co další týmy? Pět hráčů NHL a patnáct loňských medailistů přivezou Němci. Brankář Philipp Grubauer, útočníci John-Jason Peterka, Lukas Reichel, nebo Nico Sturm, to je záruka kvality.

Ostravské fanoušky by mohlo zajímat Lotyšsko, kde se představí vítkovické duo bratrů Roberts a Rihards Bukartsové. Českým fanouškům mohou být známá i další jména na soupisce (Jaks, Zile, Cibulskis, Čukste, Freibergs, Mamčics, Dzierkals, Tralmaks). Podobné je to i u Francie, za kterou budou hrát z Vítkovic Yohann Auvitu a Valentin Claireaux.

Solidně vypadá i slovenský soubor Craiga Ramsayho, kde kromě hráčů z Evropy přijeli z NHL obránci Martin Feherváry, Patrik Koch či Šimon Nemec, a forvardi Miloš Kelemen, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Juraj Slafkovský a Tomáš Tatar. Kádr mistrovských Ocelářů zastupuje trio Daňo, Hudáček, Čecho, nechybí ani již exvítkovický Grman.

Jako bývalý Třinečák chybí v týmu Poláků Aron Chmielewski, naopak do Ostravy dorazí Kamil Wałęga. Vítkovičtí fanoušci si jistě pamatují i Krzysztofa Maciaśe. A co Kazachstán? Je kvalitu bude tvrdit hned devatenáct borců z KHL.

Slovensko před MS v Ostravě: řez kádrem, připojí se hvězdy z NHL i trio Ocelářů

USA

Brankáři: Alex Lyon (Detroit, NHL), Trey Augustine (Michigan State University, NCAA), Alex Nedeljkovic (Pittsburgh, NHL).

Obránci: Zach Werenski (Columbus, NHL), Seth Jones (Chicago, NHL), Jake Sanderson (Ottawa, NHL), Alex Vlasic (Chicago, NHL), Luke Hughes (New Jersey, NHL), Jeff Petry (Detroit, NHL), Michael Kesselring (Utah, NHL), Matt Kessel (Springfield, AHL).

Útočníci: Johnny Gaudreau (Columbus, NHL), Brock Nelson (NY Islanders, NHL), Matthew Boldy (Minnesota), Brady Tkachuk (Ottawa, NHL), Trevor Zegras (Anaheim, NHL), Cole Caufield (Montréal, NHL), Joel Farabee (Philadelphia, NHL), Kevin Hayes (St. Louis, NHL), Luke Kunin (San Jose, NHL), Michael Eyssimont (Tampa Bay, NHL), Shane Pinto (Ottawa, NHL), Will Smith (Boston College, NCAA), Ryan Leonard (Boston College, NCAA).

ŠVÉDSKO

Brankáři: Jesper Wallstedt (Minnesota Wild, NHL), Samuel Ersson (Philadelphia Flyers, NHL), Filip Gustavsson (Minnesota Wild, NHL).

Obránci: Jonas Brodin (Minnesota Wild, NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres, NHL), Marcus Pettersson (Pittsburgh Penguins, NHL), Lukas Bengtsson (EV Zug, Švýcarsko), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins, NHL), Tim Heed (HC Ambri-Piotta, Švýcarsko), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning, NHL).

Útočníci: Adrian Kempe (Los Angeles Kings, NHL), Max Friberg (Frölunda, Švédsko), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild, NHL), Felix Unger Sörum (Leksands IF, Švédsko), Marcus Sörensen (HC Fribourg-Gottéron, Švýcarsko), Lucas Raymond (Detroit Red Wings, NHL), Pontus Holmberg (Toronto Maple Leafs, NHL), Isac Lundeström (Anaheim Ducks, NHL), Fabian Zetterlund (San Jose Sharks, NHL), Linus Johansson (Färjestads BK, Švédsko), Victor Olofsson (Buffalo Sabres, NHL), Jesper Frödén (ZSC Lions, Švýcarsko), Marcus Johansson (Minnesota Wild, NHL), Carl Grundström (Los Angeles Kings, NHL), André Burakovsky (Seattle Kraken, NHL).

LOTYŠSKO

Brankáři: Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets, NHL), Kristers Gudlevskis (Fischtown Penguins, GER), Eriks Vitols (KeuPa HT, FIN2).

Obránci: Janis Jaks, Kristaps Zile (oba HC VERVA Litvínov, CZE), Arvils Bergmanis (Univ. of Alaska-Fairbanks, NCAA), Oskars Cibulskis (Herning Blue Fox, DEN), Karlis Čukste (Brynäs IF, SWE2), Ralfs Freibergs (Mountfield HK, CZE), Markuss Komuls (Trois-Rivières Lions, ECHL), Roberts Mamčics (HC Nové Zámky, SVK).

Útočníci: Rihards Bukarts, Roberts Bukarts (oba Vítkovice Ridera, CZE), Rodrigo Abols (Rögle BK, SWE), Raivis Ansons (Wikles-Barre/Scranton Penguins, AHL), Oskars Batna (Mikkelin Jukurit, FIN), Kaspars Daugavinš (HC Dukla Michalovce, SVK), Martinš Dzierkals (Skelleftea AIK, SWE), Haralds Egle (HK 32 Liptovský Mikuláš, SVK), Felikss Gavars (St. Lawrence University, NCAA), Miks Indrašis (Brynäs IF, SWE.), Renars Krastenbergs (Graz99ers, ICEHL), Martins Lavinš (University of New Hampshire, NCAA), Dans Ločmelis (University of Massachusetts, NCAA), Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno, CZE).

SLOVENSKO

Brankáři: Samuel Hlavaj (Plzeň), Stanislav Škorvánek (Michalovce), Matej Tomek (Litvínov).

Obránci: Peter Čerešňák (Pardubice), Martin Feherváry (Washington Capitals, USA), František Gajdoš (Nitra), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Mário Grman (Vítkovice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners, USA), Šimon Nemec (New Jersey Devils, USA).

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand, Švédsko), Lukáš Cingel (Kometa Brno), Viliam Čacho (Oceláři Třinec), Marko Daňo (Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Marek Hrivík (Leksand, Švédsko), Libor Hudáček (Oceláři Třinec), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes, USA), Andrej Kudrna (Litvínov), Martin Pospíšil (Calgary Flames, Kanada), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens, Kanada), Matúš Sukel (Litvínov), Tomáš Tatar (Seattle Kraken, USA).

NĚMECKO

Brankáři: Tobias Ancicka (Kolín nad Rýnem), Mathias Niederberger (EHC Mnichov), Philipp Grubauer (Seattle/NHL).

Obránci: Jonas Müller, Kai Wissmann (oba Eisbären Berlín), Lukas Kälble (Bremerhaven), Moritz Müller (Kolín nad Rýnem), Colin Ugbekile (Iserlohn), Fabio Wagner (Ingolstadt), Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/Švýc.), Maksymilian Szuber (Arizona/NHL, Tucson/AHL).

Útočníci: Yasin Ehliz, Maximilian Kastner, Frederik Tiffels (všichni EHC Mnichov), Tobias Eder, Leo Pföderl (oba Eisbären Berlín), Joshua Samanski, Parker Tuomie (oba Straubing), Alexander Ehl (Düsseldorf), Daniel Fischbuch (Mannheim), Wojciech Stachowiak (Ingolstadt), Dominik Kahun (Bern/Švýc.), Marc Michaelis (Zug/Švýc.), John-Jason Peterka (Buffalo/NHL), Lukas Reichel (Chicago/NHL, Rockford/AHL), Nico Sturm (San Jose/NHL).

FRANCIE

Brankáři: Julian Junca (Chicago Wolves), Quentin Papillon (Bordeaux Boxers), Sebastian Ylönen (Cergy Jokers).

Obránci: Yohann Auvitu (Vítkovice), Enzo Cantagallo (Rouen Dragons), Florian Chakiachvili (Rouen Dragons), Pierre Crinon (Grenoble Bruleurs de loups), Hugo Gallet (Kalpa Kuopio, Finsko), Enzo Guebey (Davos HC, Švýcarsko), Vincent Llorca (Angers Ducs, Francie), Thomas Thiry (Ajoie HC, Francie).

Útočníci: Pierre-Edouard Bellemare (Seattle Kraken, NHL), Charles Bertrand (Ingolstad ERC), Louis Boudon (Iowa Wild/Iowa Heartlanders), Kevin Bozon (Ajoie HC), Tim Bozon (Lausanne HC), Baptiste Bruche (Bordeaux Boxers), Valentin Claireaux (Vítkovice), Stéphane da Costa (Yekataringburg Avtomobilist), Aurélien Dair (Grenoble Bruleurs de loups), Jordann Perret (Mountfied HK), Anthony Rech (Rouen Dragons), Nicolas Ritz (Angers Ducs), Tomas Simonsen (Amiens Gothiques), Sacha Treille (Grenoble Bruleurs de loups).

KAZACHSTÁN

Brankáři: Nikita Bojarkin (Nomad Astana), Andrej Šutov (Astana, KHL), Sergej Kudrjavcev (Kokčetau).

Obránci: Tamirlan Gaitamirov, Arťom Koroljov, Samat Danijar, Adil Beketajev (všichni Astana, KHL), Madi Dichanbek, Dmitrij Breus (oba Nomad Astana), Leonid Metalnikov (Vladivostok, KHL), Valerij Orechov (Magnitogorsk, KHL).

Útočníci: Alichan Asetov, Batyrlan Muratov, Maxim Musorov, Alichan Omirbekov, Michail Rachmanov, Jevgenij Rymarev, Kirill Savickij, Roman Starčenko, Arkadij Šesťakov (všichni Astana, KHL), Oleg Bojko (Nomad Astana), Dmitrij Grenc (Kokčetau), Maxim Muchametov, Nikita Michajlis (oba Magnitogorsk, KHL), Kirill Paňjukov (Chabarovsk, KHL).

POLSKO

Brankáři: Tomáš Fučík (GKS Tychy), John Murray (GKS Katowice), David Zabolotny (EHC Freiburg, DEL2).

Obránci: Mateusz Bryk, Bartosz Ciura (oba GKS Tychy), Paweł Dronia (Ravensburg Towerstars, DEL2), Kamil Górny, Marcin Kolusz, Arkadiusz Kostek, Patryk Wajda (všichni JKH GKS Jastrzębie), Maciej Kruczek, Jakub Wanacki (oba GKS Katowice).

Útočníci: Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim), Patryk Krężołek (Zagłębie Sosnowiec), Alan Łyszczarczyk, Filip Komorski (oba GKS Tychy), Krzysztof Maciaś (Prince Albert Raiders, WHL), Paszgorski, Bartoszall, Grézgo Bartoszall (Bartoszall) GKS Katowice), Dominik Paś, Maciej Urbanowicz (všichni JKH GKS Jastrzębie), Kamil Wałęga (Oceláři Třinec, CZE), Patryk Wronka (Podhale Nowy Targ), Paweł Zygmunt (Litvínov, CZE).

Program MS v Ostravě:

Pátek 10. května: 16.20 Slovensko – Německo, 20.20 Švédsko – USA

Sobota 11. května: 12.20 Francie – Kazachstán, 16.20 Polsko – Lotyšsko, 20.20 USA – Německo

Neděle 12. května: 12.20 Slovensko – Kazachstán, 16.20 Lotyšsko – Francie, 20.20 Švédsko – Polsko

Pondělí 13. května: 16.20 USA – Slovensko, 20.20 Německo – Švédsko

Úterý 14. května: 16.20 Kazachstán – Lotyšsko, 20.20 Polsko – Francie

Středa 15. května: 16.20 Německo – Lotyšsko, 20.20 Slovensko – Polsko

Čtvrtek 16. května: 16.20 Kazachstán – Švédsko, 20.20 USA – Francie

Pátek 17. května: 16.20 Německo – Kazachstán, 20.20 Polsko – USA

Sobota 18. května: 12.20 Lotyšsko – Švédsko, 16.20 Německo – Polsko, 20.20 Francie – Slovensko

Neděle 19. května: 16.20 USA – Kazachstán, 20.20 Slovensko – Lotyšsko

Pondělí 20. května: 16.20 Švédsko – Francie, 19.20 Kazachstán – Polsko

Úterý 21. května: 12.20 Francie – Německo, 16.20 Lotyšsko – USA, 20.20 Švédsko – Slovensko

Play off – čtvrtek 23, května: 16.20 1. čtvrtfinále, 20.20 2. čtvrtfinále