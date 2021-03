/VIDEO/ Nešťastná událost. Takové je vysvětlení extraligových Vítkovic i jejich útočníka Jana Hrušky nevídané a velmi diskutované situace z pátečního utkání na ledě Plzně (1:3), kdy pětatřicetiletému hokejistovi vypadl na startu druhé třetiny z výstroje mobilní telefon.

Vítkovický útočník Jan Hruška (vpravo) na snímku s plzeňským obráncem Lukášem Kaňákem, který kryje prostor před brankářem Dominikem Pavlátem. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Jak ke všemu došlo? „Nešťastnou náhodou, kdy mobil hráči při manipulaci v šatně zapadl do výstroje, aniž by si toho on sám všiml, a během hry mu pak vypadl na led,“ prozradil na klubových stránkách sportovní ředitel Roman Šimíček.