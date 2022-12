Více než sedm tisíc lidí si užívalo skvělý obrat v Ostravar Aréně, vítězství a poslední domácí body Vítkovic v roce 2022. Zatímco příznivci v hale byli v pohodě, těm u obrazovek však zatrnulo. A šéfy ostravského celku to zvedlo rovnou ze židle. „Pan Zamazal v přímém přenosu zápasu oznámil celému národu, že Peter Mueller se chystá do Komety, že to jsou spekulace,“ začal svou řeč před novináři sportovní šéf Vítkovic Roman Šimíček.

„Tak bych chtěl všem našim fanouškům a vůbec lidem okolo, říci, že na tom není nic pravdy. S Peterem máme kontrakt na další rok, takže se nic takového nechystá a o ničem takovém nevíme. Není to pravda, a proto jsem chtěl dementovat, že nic takového není,“ jednoznačně vyloučil dále Šimíček.

Byť po vítězství, na kterém se Mueller podílel jednou brankou a řádili i jeho parťáci z formace – Peter Krieger (2+0) a Roberts Bukarts (1+1) – ke klidu měl Šimíček daleko.

„Chceme, aby se lidé bavili, a ne že po našem vyhraném zápase řešili to, jestli Peter odchází někam pryč, což není pravda. Ze strany Komety nic nepřišlo, a i kdyby přišlo, tak máme s Peterem smlouvu na dva roky, a věřím, že se mu tady líbí, my jsme s jeho výkony spokojení, trenéři také, takže nevidíme jediný důvod, proč by se něco takového mělo dít a jediný důvod, proč to pan Zamazal oznámil v televizi. To nechápu,“ kroutil hlavou Roman Šimíček.

„Chtěl jsem to dementovat, abychom to nemuseli řešit. Čekají nás důležité a těžké zápasy a není čas řešit takové spekulace, nebo domněnky, kdy někdo chce udělat nějakou senzaci,“ uzavřel.