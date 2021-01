V barvách Vítkovic se poprvé ukázal obránce Lukáš Doudera, který je v Ostravě na měsíční zkoušce, a i s ním na ledě vstoupili oba soupeře do sebe velmi aktivně. V Ostravar Aréně se hrál svižný hokej, přesto vyložených šancí nebylo mnoho. Tu největší měl v první třetině zřejmě hostující Valský, jehož dorážku zachytil na poslední chvíli až brankář Svoboda. Také Vejmelka na opačné straně kluziště se párkrát trochu zapotil, ale odolal.

Podobný obraz hry byl k vidění i po úvodní pauze. Více práce měl vítkovický Svoboda, ale převážně šlo o střely mířící přímo do prostoru, v němž se nacházel. Výjimkou byl střela Holíka, která však zasáhla jen tyč. A když brankář Ostravanů zaváhal při rozehrávce, zastoupili ho včas obětaví obránci.

Skóre se pohnulo až ve 34. minutě, kdy po faulu Poláka hrála Kometa v utkání druhou přesilovou hru a v ní z dorážky skóroval Zaťovič. Negativní stav vyprovokoval domácí k větší ofenzivní snaze, gólman Vejmelka se měl v závěru druhé třetiny co ohánět a také za ním jednou cinkla branková konstrukce.

Hned po obrátce dostal celek z jihu Moravy další početní výhodu, měl dvě obrovské šance, ale domácí opět podržel brankář Svoboda. K odpovědi na první branku mohly Vítkovicím pomoci přesilové hry, ale ani v nich se svěřenci Miloše Holaně nedočkali. Naopak v nich ještě hrozili hosté.

Ti nakonec svou snahu dotáhli ke zdárnému konci, a Vítkovice, ačkoli v závěrečných deseti minutách několikrát Vejmelku pořádně prověřily, vyšly v závěrečném duelu tohoto roku gólově i bodově naprázdno.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "S defenzivou jsem spokojený, při hře pět na pět jsme nedostali ani gól, takže velké zlepšení třeba oproti zápasu se Spartou, ale co mě trápí, je koncovka. To je velice slabé. Produktivita je v posledních zápasech naším velkým problém, ale musíme na tom každý den makat, tlačit se do brány a jít za gólem."

Jan Zachrla (Brno): "Z naší strany to byl týmový výkon. Měli jsme parádní disciplínu a za tři body jsme velice rádi. Karel Vejmelka dostal příležitost, předtím odchytal výborné zápasy Lukáš Klimeš, teď byla řada na Karlovi. Potvrdil svou kvalitu. Kdo bude chytat dál, bude záležet na momentální situaci."

Vítkovice Ridera – Kometa Brno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 34. Zaťovič (F. Král, Mueller). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:2, navíc Koch (Vítkovice) 10 minut. Využití: 0:1. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, Gewiese, Trška, Koch, L. Kovář, L. Doudera – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Kalus – Mallet, Werbik, Dočekal – Fridrich, Mikyska, Schleiss. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Mlčák, Bartejs, O. Němec, Gulaši, Freibergs – Zaťovič, Holík, Mueller – Valský, Klepiš, Schneider – Kusko, Brabenec, Horký – D. Bondra, Dvořák, Šoustal – Vincour. Trenéři: Zábranský st., Horáček, Pokorný a Zachrla.