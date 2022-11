Vítkovicím trefil speciální výhru Mueller. Ostravané museli s Energií otáčet

„Střílení gólů je samozřejmě skvělý pocit a navíc máme tři body. To je také skvělé. Přispět k vítězství je dobrý pocit a doufám, že nejen já, ale celá naše pětka dokáže na těchto výkonech dále stavět a být i nadále silná,“ prohlásil v neděli.

Na ledě se cítil podle svých slov dobře a očekává, že s každým dalším duelem i tréninkem to bude jen lepší. „Bylo to těžké se na spoluhráče jen dívat zpovzdálí. Zvláště když se týmu daří, chcete být na ledě a klukům pomoci k úspěchu. Ale když jsem je sledoval, byl jsem na ně extrémně hrdý. Motivovalo mě to vrátit se co nejdříve do hry,“ přiznal Peter Mueller.

„Když nehraji, jsem pravděpodobně největší fanoušek a podpora. Snažím se týmu pomoci jakkoliv to jen jde. Pokud je potřeba, abych něco řekl, nebo pomohl v nějaké situaci, jsem tady. Myslím, že na kluky nemohu být více hrdý za to, jak se s tím popasovali a vyhrávali,“ ocenil dále.

Fakt, že přišel o řadu utkání, si uvědomuje. „Navíc je to období, kdy jsou všichni při síle, a hraje se na sto procent. Takže z tohoto pohledu byl můj návrat do sestavy opravdu výzvou. S pomocí lidí z klubu a našeho lékařského týmu jsme ale na správné cestě,“ byl si jistý Mueller, který by měl být stoprocentně fit.

„Jde jen o to se do toho zase dostat zpět. Můžeš cvičit a trénovat, jak jen chceš, ale zápasové tempo nenahradíš. Mám pocit, že naskočit v pátek byl krok správným směrem. Dnes to bylo lepší a další utkání nás čeká v úterý. Každým zápasem je to lepší a lepší,“ zopakoval Peter Mueller.

Vítkovice zvládly nedělní bitvu i přesto, že dvakrát prohrávaly a musely skóre otáčet. „Jsou dva způsoby, jak dosáhnout vítězství. Šli jsme na to správnou cestou. Stále jsme se snažili zlepšovat a zlepšovat. I přesto, že se nám nepovedlo vstřelit branku v přesilové hře pěti proti třem, podařilo se nám stav otočit. Jde o to, jak dokážeme zareagovat. Po celý rok, nejen dnes,“ poznamenal.

„Zápasy jsou těžké, musíme se potýkat s nepřízní osudu, jako je třeba právě ta přesilová hra, ale zdá se, že víme jak na to,“ uzavřel Peter Mueller.