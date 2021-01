Lepší byli v úvodu domácí. Šance Vydareného se sice neujala, ale v 7. minutě procpal puk za Svobodu Toman. Negativní skóre vyprovokovalo k větší ofenzivní aktivitě hosty, vrchol pak přišel v 17. minutě, kdy Ostravané využili trefou kapitána Romana Poláka přesilovou hru.

I začátek druhé třetiny vyšel lépe Motoru, který několik možnost nezužitkoval, ale v polovině základní hrací doby vrátil domácímu týmu minimální náskok Michnáč. Jinak se měl co ohánět i na druhé straně gólman Strmeň, tlaku Vítkovic však odolal.

Zajímavá podívaná pokračovala i v závěrečné dvacetiminutovce. Už po třiceti vteřinách vyrovnal další zkušený hráč v hostujících řadách – útočník Lukáš Krenželok. Pak Rideru ale znovu zradila hra v oslabení. Při vyloučení Werbika totiž Motor přesilovou hru gólem Doležala.

Vzápětí sice mohl opět srovnat Schleiss, ale nevyšlo to. Stejný hráč byl úspěšný až necelou minutu a půl před koncem základní hrací doby, kdy se prosadil svou dalekonosnou ranou a poslal duel do prodloužení.

V něm mohl rozhodnout domácí Voženílek či Prokeš, na opačné straně nebyl ke gólu daleko Hruška, ale se skóre už nikdo nehnul. V nájezdech byli nakonec úspěšnější České Budějovice. Zatímco za ně se trefili hned v úvodu Pýcha s Doležalem, na ostravské straně neskóroval nikdo.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Chtěli jsme hrát aktivně, agresivně a nečekat, co předvede soupeř. Chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi soupeř. Mrzí nás gól inkasovaný před koncem třetí třetiny. V prodloužení jsme mohli dostat další, proto jsme rádi za dva body po nájezdech, které nám vychytal Honza Strmeň. Ale přáli jsme si tři body. Zápasy, ve kterých vedeme, se musíme naučit dohrávat do vítězného konce."

Radek Philipp (Vítkovice): "Dobře jsme vstoupili do utkání. Chtěli jsme napadat rozehrávku soupeře, což se nám docela dařilo. Bohužel, nedokážeme ze šancí dát gól. Ve druhé části byly lepší Budějovice, jako trenéři jsme museli být k našemu týmu hodně kritičtí. Třetí třetina byla vyrovnaná. V prodloužení jsme mohli rozhodnout, ale musíme pogratulovat domácím k vítězství po nájezdech."

Madeta Motor České Budějovice – Vítkovice Ridera 4:3 SN (1:1, 1:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Toman (Jonák, Plášil), 31. Michnáč (Voženílek, Gilbert), 48. Doležal (Pýcha, Přikryl), rozhodující samostatný nájezd Pýcha – 17. R. Polák (Mikyska, Mallet), 41. L. Krenželok (Schleiss), 59. Schleiss (Gewiese). Rozhodčí: Hradil, Horák – Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:5, navíc Koch (Vítkovice) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.

České Budějovice: Strmeň – Vydarený, Slováček, Pýcha, Plášil, Suchánek, Lytvynov – Christov, Toman, Jonák – Forman, Voženílek, Doležal – Novák, Prokeš, Karabáček – Michnáč, Přikryl, Gilbert. Trenéři: Prospal a Totter.

Vítkovice: M. Svoboda – Gewiese, R. Polák, Štencel, L. Kovář, Koch, Trška, L. Doudera – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, J. Hruška, Fridrich – Dej, Werbik, Kalus – Mallet, Mikyska, Dočekal. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.