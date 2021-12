/FOTOGALERIE/ Více než dvě třetiny kralovali brankáři Aleš Stezka a Henri Kiviaho pátečnímu duelu 29. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. Tři minuty a deset vteřin po startu třetí části povolil druhý jmenovaný po zakončení Vojtěcha Lednického, ovšem odpovědět se podařilo Radku Smoleňákovi a v 64. minutě Aleši Jerglovi, díky čemuž domácí padli s druhým celkem tabulky 1:2 po prodloužení.

Hokejisté Vítkovic proti Hradci Králové. | Foto: Deník/Petr Kotala

Dlouho nic nezabíralo. Postupný útok, brejky, přesilovky, nad ledem stále svítil stav značící nulový stav gólů. A to jednou dokonce zněla branková konstrukce po střele Bukartse. V čase 43:10 se to ale protrhlo. Lednický se před královéhradeckou svatyni probil k zakončení a to skončilo k radosti tisícovky diváků v Ostravar Aréně v hostující síti. Jak se nakonec ukázalo, byla to poslední radost Ostravanů v utkání.