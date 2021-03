Host z prvoligového Šumperku, který dosud neměl jediný extraligový start, a do Vítkovic se dostal díky nemoci Miroslava Svobody, však svou pětiminutovou šanci vzal za správný konec. Předvedl několik solidních zákroků a neinkasoval. „V první chvíli nad tím nijak nepřemýšlíte, jdete do zápasu a neuvažujete nad nějakými emocemi. Musíte být v klidu, postavit se tomu. Emoce přišly, až když jsem z branky vyplul s pár střelami,“ přiblížil Peksa.

Co si říkal, když z ledu slezl? „Že jsem měl velké štěstí,“ usmíval se Peksa. „Beru to jako super příležitost, těšil jsem se, ale s chladnou hlavou. Je to pořád jen hokej. Když pak posloucháte lidi okolo, protože to vnímají jinak než vy, tak to byla asi velká věc,“ dodal jednatřicetiletý debutant, který už po konci sezony v Šumperku počítal s dovolenou.

„Odevzdal jsem i věci, jenže druhý den mi volal prezident klubu v Šumperku, že tady onemocněl gólman, že mám výstroj nafasovat a dostavit se do Ostravy na trénink,“ popsal Marek Peksa.

Nakonec byl i u jediného gólu Ridery z hole Petra Fridricha. „Tak jsem ho tam měl nechat,“ smál se trenér Miloš Holaň. „Nebylo to příjemné, ale nebylo ani moc času nad tím přemýšlet,“ popisoval Holaň atmosféru na střídačce, když bylo jasné, že Dolejšovo zranění se nevyřeší na ledě.

„Pořád jsem se díval dozadu, kdy vyleze s tím, že je zašitý, ale myslím, že Marek Peksa to zvládl dobře. Měl tam dva těžké zákroky, bylo vidět, že je nachystaný, což se mi líbilo. Zvláštní situace, ale i to hokej přináší,“ dodal kouč.

Dolejšova absence nakonec trvala čtyři a půl minuty hry. „Ošetřovna je blízko, takže jsem vnímal, co se děje na ledě a naštěstí se nic vážného nestalo. Naopak jsme ještě vyrovnali, když jsem byl ještě na střídačce a čekal na přerušení, abych se vrátil. To bylo příjemné, i když gól jsem neviděl, protože jsem se už soustředil na sebe,“ nastínil Daniel Dolejš.

Jinak ale neskrýval zklamání z vyřazení. „Odehráli jsme parádní zápasy, chyběl jen kousíček, gól navíc, abychom postoupili my. O to je to horší. Takhle nezbývá než Brnu pogratulovat a jít dál,“ hlesl jen Daniel Dolejš, který je jedním z pamětníků porážky 2:3 z předkola proti Plzni z roku 2017.

I tehdy přitom Vítkovice také byly krok od postupu. „Neříkám, že jsme za stavu 2:0 na zápasy létali v oblacích a mysleli si, že to vyhrajeme 3:0, ale po domácích výhrách jsem věřil, že to dotáhneme. Tak samo i za stavu 2:2, kdy to vypadalo, že Brno bude psychicky nahoře. Já byl přesvědčen, že to zvládneme. Týmu jsem věřil po tom, jaká byla druhá půlka sezony. Ale bohužel,“ zakončil Daniel Dolejš.