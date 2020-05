Z Ostravy Krenželok odešel po stříbrném ročníku 2009/10, dnes šestatřicetiletý útočník pak strávil čtyři roky v pražské Slavii, kde skončil bronzový (2013), a zbylých šest v Liberci, s nímž českou nejvyšší soutěž jednou vyhrál (2016) a jednou byl znovu druhý (2017). Teď by měl znovu pomáhat ostravským barvám.

„Jsme rádi, že se Lukáš vrací k nám do týmu. Je to kvalitní útočník s bohatými zkušenostmi, se zažitými úspěchy, vítězný typ, výrazná součást vítězných týmů poslední dekády. Fakt, že je odchovanec a vrací se tedy domů, je také výhodou. Máme radost, že jsme jej do týmu získali,“ řekl pro klubový web trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

Na pondělním startu suché přípravy se Vítkovičtí musí srovnat s omezeními kvůli koronaviru. Nachystáno je více variant „Primárně budeme trénovat venku, v případě, že nám nebude přát počasí, máme připraven i zakrytý prostor, který je sice zastřešený, ale po stranách otevřený a nabízí tak ideální možnosti i při současných přísných podmínkách. Samozřejmostí je trénování ve skupinách do deseti účastníků včetně nezbytného realizačního týmu,“ měl jasno Trličík.

Tréninkový plán extraligového celku bude mít jako obvykle více fází. Pondělní trénink bude věnován především testům pro zjištění aktuální formy jednotlivců. „V tomto konkrétním případě nám tedy nebude dělat vůbec žádný problém dodržet nařízení vlády, tedy trénovat po malých skupinkách a dodržovat rozestupy, protože připravené testy bychom i tak absolvovali ve skupinkách a bezkontaktně,“ vysvětlil Mojmír Trličík.

Jasnou věcí pak bude dodržování hygienických opatření. „Veškeré tréninky budou samozřejmě probíhat plně v souladu s nařízeními vlády týkajícími se dodržování hygienických podmínek během přípravy profesionálních sportovců. Například povinnost dezinfikovat si nejen ruce, ale i cvičební pomůcky,“ potvrdil na závěr prezidenta Vítkovic Petr Handl.