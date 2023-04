Vlna emocí a vyjádření po druhém semifinále Vítkovic proti Hradci Králové středeční půlnocí neskončila. Jednání majitele domácího klubu Aleše Pavlíka, který si po utkání šel vše vyříkat přímo se sudími, nenechalo klidnými ředitele extraligy Martina Loukotu, ani šéfa komise rozhodčích Vladimíra Pešinu. Aby toho nebylo málo, ve čtvrtek přišla další slova nejvyššího muže ostravského celku, a také Asociace profesionálních klubů (APK), o tom, že nyní Ridera nebojuje na ledě jen proti Východočechům.

Vítkovice podlehly ve středu Hradci Králové 2:3 po prodloužení, v sérii jsou pozadu už 0:2 na zápasy. Týmu Miloše Holaně se nelíbilo, že i po prozkoumání záznamu hlavní sudí Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček uznali v 57. minutě vyrovnávací gól Graeme McCormacka, přičemž se střetli Oliver Okuliar s gólmanem Alešem Stezkou.

„Je evidentní, že mezi oběma hráči došlo v brankovišti ke kontaktu a hráčem Okuliarem k vychýlení brankáře Stezky a bránění v pohybu. Přitom rozhodnutí bylo zdůvodněno, že kontakt mezi Stezkou a Okuliarem nebyl veden tak, aby omezil Stezku v brankářském zákroku,“ zdůvodnily Vítkovice na webu.

Ostravané zpochybnili i vítězný zásah Patrika Miškáře, který byl dosažen bruslí. „Z videa je více než patrné, že v brankovišti došlo ke kontaktu hokejky hráče Miškáře s lapačkou brankáře Stezky. Kotouč je poté kopnut bruslí do branky bruslí hráče Miškáře,“ stálo v textu zveřejněném na klubových stránkách.

Uznání obou gólových situací označily Vítkovice za neakceptovatelné. „Tato rozhodnutí ovlivnily výsledek druhého zápasu a mohou mít klíčovou roli v celkovém průběhu semifinálové série,“ podotkl klub.

GÓLY UZNÁNY SPRÁVNĚ

Ve čtvrtek se Ridera dočkala reakce. „Ze sportovního pohledu chápu frustraci zástupců vítkovického klubu po včerejším druhém semifinálovém duelu,“ začal prostřednictvím tiskové zprávy APK Martin Loukota, ředitel extraligy.

Obě situace zkoumané brankovým videorozhodčím, které Vítkovice rozporují, byly označeny za velmi složité, avšak dle výkladu pravidel ledního hokeje správně posouzené. „Jak gól na 2:2, tak rozhodující branka v prodloužení, měli platit,“ uvedl předseda komise rozhodčích Vladimír Pešina.

Navazující příloha měla vše ozřejmit. „Hráč Hradce Králové se po herním kontaktu se soupeřem dostává do brankoviště. Po tomto kontaktu, vyvine maximální snahu brankoviště opustit. Další kontakt, který mohl mít vliv na situaci z pohledu posouzení brankového videorozhodčího a rozhodčími, přichází až v momentě, kdy je kotouč v brance a nemá vliv na vstřelený gól. Tento kontakt je navíc již mimo brankoviště,“ objasnilo oficiální vysvětlení gól na 2:2.

A rozhodující moment? Nešlo o zjevné kopnutí. „Za zjevné kopnutí se považuje situace, kdy hráč aktivním pohybem nohy proti kotouči mu dá energii a uvede jej do pohybu. V naší situaci je toto vyloučeno již tím, že hráč má po celou dobu brusli na ledě a pohyb brždění započne již před odrazem kotouče od betonů brankáře Stezky,“ stálo v textu, přičemž správně byla zamítnuta i trenérská výzva Vítkovic na nedovolené bránění gólmanovi.

„Zde se o nedovolené bránění nemohlo jednat, neboť hráčova hůl byla na kotouči dříve než lapačka brankáře Stezky. To znamená, že brankář neměl kotouč pod kontrolou a ten se tím považoval za volný a hráč HK s kotoučem mohl hrát,“ ujasnil text.

NEBOJUJEME JEN S HRADCEM

Tímto ale vše neskončilo. Aleš Pavlík už večer po zápase vyrazil v útrobách Ostravar Arény za sudími, aby jim pořádně od plic řekl, co si o jejich výkonu a rozhodnutích myslí. Nechyběly nadávky, ale ani slova o uplácení. „Jste zkorumpovaný,“ zaznělo během několikaminutového funkcionářova monologu.

Druhý den navíc šokoval na klubovém webu. „Toto semifinále je skvělá série plná emocí na ledě i kolem něj tak, jak to má v play off být. My se těšíme do Hradce Králové! Máme skvělý, velmi silný tým, který má v sobě velkou víru a touhu vyhrávat. Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce ještě tuto sérii velmi zdramatizuje a nakonec bude pro nás úspěšná,“ napsal Pavlík před víkendovými bitvami na ledě soupeře.

Kuriózní je, že Pavlík je šéfem APK, která extraligu řídí. „Je pro mě osobně zklamáním chování a vyjádření majitele ostravského klubu Aleše Pavlíka. Je zkušeným funkcionářem, navíc současně prezidentem naší organizace řídící chod soutěže, a mám za to, že i v tak vypjatých chvílích by bylo na místě udržení si nadhledu a odstupu,“ reagoval Loukota.

„Přestože se to pokusím řešit hlavně interní cestou, považuji s ohledem na platné řády soutěže za logické, že se chováním Aleše Pavlíka bude zabývat Disciplinární komise ELH v součinnosti se mnou jako ředitelem ELH“, naznačil Loukota, co bude následovat.