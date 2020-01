Do hokejových Vítkovic se po měsíci vrací obránce Blaž Gregorc. Brzy třicetiletý slovinský reprezentant podepsal s ostravským klubem novou smlouvu. Rodák z Jesenice zkraje prosince minulého roku po vzájemné dohodě ve Vítkovicích skončil, nyní je zpět a připraven zasáhnout už do pátečního domácího extraligového duelu s Litvínovem.

"Blaž Gregorc má bohaté hráčské zkušenosti i svou kvalitu. V naší současné situaci potřebujeme a využijeme každého, kdo je ochoten bojovat za Vítkovice i za záchranu extraligového hokeje v Ostravě a je schopen být přínosem do naší hry. Blaže jsme oslovili, od začátku týdne s námi trénoval a jsem rád, že jsme se domluvili," řekl hlavní trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

"Mám radost, že jsem zpátky ve Vítkovicích. Co bylo v minulém roce, to už neřeším. Dívám se jen dopředu a soustředím se jen na to, co mě čeká. A to je boj za Vítkovice a boj za záchranu," prohlásil Blaž Gregorc.