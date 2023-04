Šest hodin a dvacet minut fárali vítkovičtí hokejisté v šestém semifinále play-off na ledě Hradce Králové, než krátce před půlnocí urvali vítězství. V čase 138:51 vstřelil kapitán Dominik Lakatoš v oslabení gól na 2:1 a vynutil si rozhodující sedmý mač. Byl to historický okamžik. Šlo totiž o nejdelší zápas v nejvyšší tuzemské soutěži. Nejen v Česku, ale i ve světě přitom nejsou maratonské bitvy na ledě zase až takovou raritou.

Radost hokejistů Vítkovic | Foto: Deník/Petr Kotala

Zase u toho jsou Vítkovice. Ty mají s vyčerpávajícími zápasy bohatou zkušenost. V úterý rozhodl v Ostravě o výhře Vítkovic v čase 98:59 obránce Patrik Koch a jednalo se o třetí nejdelší duel extraligy. Dnes byl za asistence hráčů Ridery překonán absoutní rekord.

Ten dosavadní byl z roku 2013 a figuroval v něm opět severomoravský tým. Zápas Vítkovic v Českých Budějovic v předkole play-ff ukončil hostující Peter Húževka až na konci 114. minuty. Druhý nejdelší byl loňský duel Sparty s Libercem v pátém čtvrtfinále, v kterém zvítězila Sparta doma 5:4 ve třetím prodloužení v čase 103:28.

V NHL se zrodil absolutní rekord už ve třicátých letech minulého století. V roce 1936 skončil zápas mezi Detroitem a Montrealem Maroons v čase 176:30. Mimochodem, k vidění byl jediný gól. Vítězství slavili hráči Red Wings.

Pro další extra výživné souboje nemusíme chodit daleko do historie. V play-off běloruské nejvyšší soutěže v roce 2021 se v utkání mezi HK Gomel a Něman Grodno (1:2) čekalo na rozuzlení až do šestého prodloužení. Časomíra se zastavila v čase 169:04. Zápas začal v sedm večer a skončil před druhou hodinou ráno. Šlo o třetí nejdelší zápas hokejové historie.

„V jistém smyslu je takový zápas trochu fraška. Možná by stálo za to dát limit, kolik prodloužení můžeme odehrát. Končit ve dvě v noci je prostě divné,“ nechal se slyšet trenér poraženého Gomelu a bývalý běloruský reprezentant Sergej Stas.

Vůbec nejdelší utkání v historii bylo k vidění v Norsku. A není to tak dávno. Duel mezi Storhamarem a Sarpsborgem (1:2) se v roce 2017 protáhl až do půl třetí ráno a trval neuvěřitelných 217 minut a 14 sekund. Hrálo se osm a půl hodiny, hráči na ledě strávili 11 třetin. Dokonce i místní policie si na to konto neodpustila malý žertík. „Lidé nám hlásí, že pohřešují své milované. To vše se ale děje kvůli utkání, které trvá o něco déle než obvykle.“