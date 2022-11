OBRAZEM: Skvělý hokej, výhra a splněné přání. Vítkovice opět táhnou. Najdete se?

Konečně se ve třetím největším českém městě republiky chodí na tým, který se může měřit s nejlepšími. Deník se podíval do minulosti a zjistil, že podobně jako letos, kdy Vítkovice jsou druhé a mají 38 bodů, na tom klub byl před listopadovou reprezentační pauzou naposledy před 12 lety.

Tým Mojmíra Trličíka a Zdeňka Motáka v ročníku 2010/11 do Karjala Cupu získal bodů stejně, potřeboval však o zápas více. Zaostával jen za Třincem. Ještě lépe se ve Vítkovicích měli o rok dříve pod Aloisem Hadamczikem. Ve 22 zápasech, které finskému turnaji předcházely, nasbírali Ostravané 42 bodů a byli lídrem tabulky. V obou sezonách došly Vítkovice až do finále play-off.

Ostrava v euforii! Vítkovice góly v přesilovkách složily Spartu, zářil Lakatoš

A od té doby? Vyjma jednoho pátého místa (2017/18) šlo vždy o pozici mezi sedmou a třináctou příčkou. „Je to práce vedení a trenéra. Sestavili výborný kolektiv, kde každý ví, co má hrát a je tam znát strašná bojovnost. Navíc podpořená vynikajícím brankářem, což je základ každého úspěšného mužstva,“ poukazuje Vůjtek na skvělého Aleše Stezku.

Fakt, že na pětadvacetiletého vítkovického gólmana šlo v šestnácti odchytaných zápasech nejvíce střel (486), z nichž má také nejvíce zákroků (449), ho vynesl až do národního týmu. Na rozdíl od Dominika Lakatoše, nejproduktivnějšího hráče (22 bodů za 12+10) a nejlepšího střelce (12 branek) extraligy.

Derby kralovali brankáři. Opět slaví Vítkovice, Oceláře srazil nájezd Kriegera

„U Stezky překvapen nejsem, ten si to zasloužil, protože drží Vítkovice. Případ Lakatoše je sporný. Trenéři mají první turnaj a zkouší jiné hráče. Nevím… Musí to dál potvrzovat a nominace pak určitě přijde,“ je přesvědčený Vladimír Vůjtek.

ŽÁDNÍ JEDNOTLIVCI, SÍLA KOLEKTIVU

Vítkovice nerozviklal letní konec kapitána Romana Poláka, ani složitý los, kdy hrály z úvodních dvanácti duelů jen třikrát doma, navíc doprovázených početnou marodkou, kde byl také kanonýr Peter Mueller. „Měl jsem trochu obavu, je to ošidné. Prohrát dva tři zápasy a už by pohled na tabulku nebyl dobrý. Hráčům by to pak lezlo do hlavy. Oni se s tím ale srovnali, sehráli všechny zápasy dobře a většinou brali body. Z obav se stala výhoda,“ líčí Vůjtek.

Vítkovický Holaň o zraněních: Až se bojím, když fyzioterapeut zaklepe na dveře

„Před sezonou jsme koukali na Muellera, bez kterého jsme si neuměli představit, že by Vítkovice měly výsledky. A vidíte? Výsledky jsou. Není to o jednom hráči, ale o kolektivu, v němž je několik osobností, které mohou rozhodnout. U Vítkovic je jedno, jestli hraje první, nebo čtvrtá lajna. Kromě přesilovek,“ podotýká.

Za klíčové považuje příchody beků jako Juraj Mikuš, Mário Grman, nebo Willie Raskob. „Tím se Romana (Poláka) povedlo nahradit a obrana je skutečně dobrá. Hrají poctivě a mají respekt. V útoku je bojovnost, navíc hráči, kteří umí dát góly jako Bukarts, Lakatoš a pokud hraje, tak i Mueller,“ vypočítává Vladimír Vůjtek.

Zmíněné přesilové hry jsou klíčové. Sedmnáct branek a úspěšnost přes 26 procent řadí Rideru za Třinec a Kometu na třetí místo. „V letech, kdy Vítkovice vedli Lojza Hadamczik, nebo Mojmír Trličík, jsem působil v zahraničí a nemám přehled, jak si jejich týmy vedly v přesilovkách, ale myslím si, že tato činnost tady funguje opravdu po dlouhé době. Naposledy možná právě za Lojzy s Mojmírem, nebo dokonce až v devadesátých letech. Je tu prostě pětice hráčů, kteří je umí,“ má jasno Vladimír Vůjtek.

Lídr Baníku Kuzmanovič: O divočině v Rumunsku i montování židlí. Co ho rozčílí?

BUDE ZASE BITVA O LÍSTKY?

Jako strůjce dosavadního úspěchu vidí hlavního kouče Miloše Holaně. „Jako trenér jednoznačně dozrál. Je zkušený, v krizových chvílích si umí poradit a roste v jednoho z nejlepších trenérů u nás,“ neváhá vyzdvihnout šéfa ostravské střídačky Vůjtek.

Zkouškou pravdy bude první krize, nepovedené období, které během sezony většinou zasáhne každé mužstvo.

„Je pak otázka, jak bude dlouhá. Jak jsem už řekl, výhodou je, že mančaft Vítkovic není závislý na jednom dvou hráčích, takže si nemyslím, že by mělo přijít něco dlouhodobého. Miloš dává možnost hrát všem, využívá čtyři pětky a tím pádem se rozkládá veškerá zátěž na vícero lidí. Navíc máte v zápřahu i ty „slabší“ hráče, kteří se chytnou psychicky a podávají výkony, že mohou rozhodovat zápasy. Proto větší krizi nečekám,“ vysvětluje Vladimír Vůjtek.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Jistí stopeři, Šehič záskok za Plavšiče zvládl. Co říkáte?

I on sám cítí, že se v lidech v Ostravě a okolí pomalu probouzí horečka a vyšší zájem o hokej. „Je to pochopitelné. Vítkovice dlouho nehrály na špici a ty výsledky i výkony diváky lákají. Jsem za to rád, protože sám rád vzpomínám na staré časy na konci devadesátých let, kdy byla o lístky bitva. Doufám, že to přijde zase, protože výkony doma i venku k tomu vyzývají. Pro oko diváka zajímavé, takže se nedivím, že lidi si nachází cestu na zimák,“ uzavírá bývalý kouč české i slovenské reprezentace.

Vítkovice před Karjalou v posledních patnácti sezonách:



Sezona 2022/23: 2. místo 19 10 2 4 3 63:48 38 bodů

Sezona 2021/22: 12. místo 19 7 2 0 9 33:45 25 bodů

Sezona 2020/21: 8. místo 19 5 2 4 8 46:58 23 bodů

Sezona 2019/20: 9. místo 18 4 4 3 7 46:58 23 bodů

Sezona 2018/19: 11. místo 20 6 1 1 12 43:59 21 bodů

Sezona 2017/18: 5. místo 20 9 2 2 7 59:49 33 bodů

Sezona 2016/17: 10. místo 17 5 4 0 8 31:37 23 bodů

Sezona 2015/16: 7. místo 15 6 3 0 6 44:39 24 bodů

Sezona 2014/15: 13. místo 18 4 2 1 11 44:63 17 bodů

Sezona 2013/14: 9. místo 18 7 2 1 8 56:57 26 bodů

Sezona 2012/13: 11. místo 20 6 1 1 12 43:59 21 bodů

Sezona 2011/12: 8. místo 20 7 3 3 7 61:59 30 bodů

Sezona 2010/11: 2. místo 20 11 2 1 6 59:44 38 bodů

Sezona 2009/10: 1. místo 22 10 6 3 3 74:54 42 bodů

Sezona 2008/09: 2. místo 21 12 1 3 5 59:50 41 bodů

(Pozn. v sezoně 2020/21 byla v době Karjala Cupu odehrána jen tři kola, proto je počítána statistika po 19 zápasech v polovině prosince).