Novou posilu Vítkovic Romana Poláka představa návratu do NHL děsí. Uvě-domuje si ale povinnosti.

Hokejový tým HC Vítkovice Ridera představil nového hráče Romana Poláka, 15. června 2020 v Klimkovicích. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Pokud se nebude chtít hokejový obránce Roman Polák zapojit do restartu NHL, nemusí. Takto se vyjádřil generální manažer organizace Dallas Stars Jim Nill na adresu českého hráče, který v minulých dnech uvedl, že by se do USA už raději nevracel a zůstal v tuzemsku.