Přitom celá první třetina patřila právě Porubě, která znovu vedla. Endál s Žovincem své velké šance ještě neproměnili, stejně jako celý tým pak minutovou početní výhodu pět na tři. Po pauze pak ještě puk do sítě Rytířů nedostal Száthmary, ani Endál s Jáchymem, ale uspěl až ve 24. minutě v přesilové hře z dorážky Špaček.

Ke srovnání měl pak blízko Račuk, ale zasáhl jen brankovou konstrukci. Kladenští tak slavili po přesné ráně Hlavy, na něhož mohl navázat i Jágr, ale i on trefil jen tyč. Se spoluhráči se radoval až 18 vteřin před druhým odchodem do šaten po gólu Melky.

V úvodu třetí části mohl náskok navýšit Marosz, ale toho vychytal Foltán. Na opačné straně pak Stloukal mířil jen do tyče. V 52. minutě ale přišlo potvrzení, když Macháč doklepl puk do porubské svatyně a v podstatě rozhodl. V předposlední minutě vše stvrdil Pitule.

„Je to velmi mrzuté, protože kluci bojovali, dřeli, měli mnoho ubráněných oslabení, ale při hře pět na pět nejsme každou vteřinu každého střídání koncentrovaní, a to nás sráží. To se stalo při obou gólech ve druhé třetině,“ řekl Deníku kouč David Moravec.

„Stav 0:3 není příjemný, ale je to na každém hráči a nastavení v jejich hlavách. Ještě není konec, ale musíme hrát zodpovědně. Pak s tím můžeme něco udělat,“ dodal.

HC RT Torax Poruba 2011 - Rytíři Kladno 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Špaček (Teper) – 35. Hlava (Melka, Zacharčuk), 40. Melka (Filip), 53. Machač (Hlava, Kubík), 59. Pitule (Machala). Rozhodčí: Pražák, Vrba – Jindra, Polák. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 0:3.

Poruba: Foltán – Žovinec, Voráček, Urbanec, Teper, Kozák, Szathmáry, Slavík – Špaček, Hudeček, Kanko – Korkiakoski, Raška, Stloukal – Hotěk, Jáchym, Pořízek – Brodek, Toman, Endál. Trenéři: Moravec a Suchánek.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Marosz, Filip, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Kubík, Machač, Jelínek. Trenéři: Čermák, Burger a Kregl.