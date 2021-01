V pátek Olomouc navzdory trestům porazili, trenér Miloš Holaň však vyjádřil nespokojenost s disciplínou svého týmu. O tom, že je špatná morálka může připravit o důležité body, se hokejisté Vítkovic přesvědčili o dva dny později. V nedělním duelu 39. kola extraligy v Liberci sice ostravský celek podal solidní výkon, na ledě favorita soutěže však doplatil na vyloučení, dvakrát v oslabeních inkasoval a i díky tomu prohrál 2:3. Jedinými střelci hostů byli bývalí reprezentanti Zbyněk Irgl a Vladimír Svačina.

Utkání 33. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 8. ledna 2021 v Ostravě. (vpravo) Jan Shleiss z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Ridera napočítala celkem šest vyloučení, z toho šlo ale čtyřikrát o vyšší tresty a dvakrát o trest do konce duelu, kdy útočníci Dominik Lakatoš a Martin Dočekal pykali za nesportovní chování. Prvně jmenovaný nejlepší střelec Ostravanů dostal v první třetině trest dvě minuty za krosček, ovšem za následné slovní výpady vůči sudím zamířil do sprch. To už bylo za stavu 1:0 pro domácí, který stanovil v 10. minutě Dávid Gríger. Trefu musel ještě potvrdit videorozhdočí.