Během devadesátiletého života toho prožijete dost a máte nač vzpomínat. Pokud si ovšem alespoň něco pamatujete. Právě dnes čerstvý devadesátník Václav Niesner však ze sebe jen sype vzpomínky ze své dlouholeté fotbalové a hokejové kariéry, při prohlížení fotografií starých více než půl století vyjmenuje všechny spoluhráče na snímku bez sebemenšího zaváhání.

Václav Niesner se synem Václavem mladším, bývalým hokejistou Vítkovic, Liberce, Karviné, Spišské Nové Vsi či EC Stuttgart. | Foto: Mojmír Krecl

Rodilý Ostravák z Hladnova začal s fotbalem na legendární Staré střelnici, i přes svou nevelkou výšku na postu brankáře. A v jednom týmu s ním byli i pozdější vynikající hokejista Vítkovic Miroslav Vlach či jedna z baníkovských legend Tomáš Pospíchal. Vašek to dotáhl až do divizního B mužstva, fotbal si pak ještě zahrál i za Unii Hlubina, tam s ním stejnou kabinu zase sdílel legendární hokejový brankář Josef Mikoláš.

I Václavovým osudem se stal nakonec hokej. Začal ve Vítkovicích, ale klubem jeho srdce se stal nově vzniklý Baník Ostrava. V roce 1952 společně s Černoškem, Dolinkem, Pertešínem, Komínkem, ale i pozdějšími hráči Vítkovic Mikolášem, Vlachem či Netoličkou patřil mezi první reprezentanty ostravského hornického klubu.

Jako zaměstnanec Ostravsko-karvinských dolů dostal byt a dres Baníku oblékal až do svých šestatřiceti let. Zažil urputné boje ve II. lize a dvě sezony i v nejvyšší soutěži. Včetně pověstných derby utkání s Vítkovicemi na starém zimáku, který se při těchto utkáních vždy otřásal v základech.

Václav Niesner v dresu Baníku Ostrava ohrožuje na snímcích starých více než půl století.Zdroj: archiv Václava Niesnera

„Pamatuji si, že na jednom zápase bylo v ochozech téměř 14 tisíc fanoušků a další tisíce se do hlediště nedostaly. A co považuji za vrchol kariéry? Zažil jsem s Baníkem dva postupy do nejvyšší soutěže, zahrál jsem si s vynikajícími hokejisty, měli jsme výbornou partu, byli jsme kamarádi. Baník byl odjakživa spojován s fotbalem, ale ani my, hokejisté, jsme mu ve své době neudělali ostudu.“

Kariéru si Václav Niesner prodloužil ještě o dva roky v týmu Třince, kde byl kapitánem, za starou gardu Ostravy jsme ho mohli vidět ještě v šedesáti. A ještě teď by si brusle obout troufnul. Není divu. Je pořád v obdivuhodné kondici, neužívá žádné léky, neví, co je to změřit si tlak nebo tep. Možná i proto, že si stále udržuje veselou mysl, je pohodář, sleduje v televizi nejen hokej nebo fotbal, baví ho tenis, basketbal, volejbal. Nepřipouští si stres, s partnerkou, o které říká, že je to hotový poklad, mají společné zájmy, chodí na procházky, užívají si života.