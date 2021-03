Ostravané, o jejichž triumfu rozhodl útočník Radek Pořízek, ale také vědí, že své postavení už nevylepší a půjdou do předkola. „Každé vítězství musí člověk brát, zvlášť když jste nový trenér. Musíte hráče přesvědčit, vytáhnout z krize a útlumu, nakopnout, takže je to určitě povzbuzením,“ přiznal Deníku trenér Karel Suchánek.

„Ve výkonu i hře určitě lze nalézt nedostatky. Hlavně v první třetině to nebylo dobré, začalo to nepovedenou přesilovkou, navíc jsme inkasovali. Pak nás ale nakopla druhá třetina, vyhrávali jsme souboje, měli převahu a byla jen otázka času, kdy přijdou góly. Ty naštěstí přišly. Pak jsme to zvládli i takticky,“ zhodnotil duel kouč.

HC RT TORAX Poruba 2011 – SK Horácká Slavia Třebíč 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Teper (Urbanec, Hudeček), 28. Szathmáry (Pořízek, Hudeček), 40. Pořízek (Sikora, T. Jáchym) – 4. Bittner (Zukal), 32. Nedvídek (Beránek). Rozhodčí: Doležal, Kašík – Novák, Zídek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák, T. Voráček, Urbanec, Slavík – Špaček, Raška, Endál – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal – Sikora, Hudeček, Pořízek – Brodek, Toman, Kanko. Trenéři: Suchánek a Moravec.

Třebíč: Vejmelka – Tejnor, Furch, Chalupa, Zukal, Vodička, Nedbal – Šťovíček, Bittner, Psota – Vodný, Nedvídek, Ferda – Beránek, Malý, Kratochvil – Michálek, Brabenec, Křehlík – Oščádal. Trenéři: Barvíř a Dolníček.

Tabulka

1. Kladno 32 19 3 5 5 121:81 68

2. Přerov 33 17 7 2 7 112:81 67

3. Jihlava 32 16 6 4 6 124:76 64

4. Vrchlabí 32 19 2 1 10 120:80 62

5. Poruba 32 16 2 4 10 102:83 56

6. Litoměřice 32 15 4 3 10 119:105 56

7. Vsetín 32 16 3 2 11 88:78 56

8. Třebíč 32 16 1 5 10 96:83 55

9. Sokolov 32 14 3 2 13 125:106 50

10. Slavia Praha 32 13 3 4 12 95:94 49

11. Prostějov 32 13 3 2 14 114:101 47

12. Ústí nad Labem 32 10 4 4 14 84:103 42

13. Havířov 32 10 3 4 15 87:88 40

14. Frýdek-Místek 32 12 1 1 18 89:107 39

15. Benátky n. J. 32 10 2 5 15 84:104 39

16. Kolín 32 10 3 1 18 91:127 37

17. Šumperk 33 6 1 4 22 82:142 24

18. Kadaň 32 4 2 0 26 75:169 16