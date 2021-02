V prvních minutách sice dokázal Kometu podržet proti zakončení Svačiny Vejmelka, ale ve 14. minutě se hosté už radovali, když zakončení Lukáše Krenželoka projelo brněnskému brankáři mezi nohami. Nejblíže měl pak k vyrovnání Zaťovič, ale v zakončení mu zabránil faul soupeře.

Ve druhé části měl blízko ke gólu při vlastním oslabení Hruška, ale na gól došlo až o chvilku později, kdy Vítkovice zakončením Svačiny využily krátkou početní výhodu. Ridera byla herně lepší a v závěru prostřední dvacetiminutovky to potvrdila i gólově, když se tvrdou ranou od modré čáry prosadil ještě nedávno brněnský obránce Filip Pyrochta. Gól byl uznán i navzdory trenérské výzvě a prozkoumání i videa.

Čekalo se, zda Kometa ještě zabojuje a pokusí se skóre zvrátit, blízko měl ke snížení Holík, jinak byl ale opak pravdou. V 51. minutě se prosadil Mallet a stvrdil tak drtivé vítězství Vítkovic.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Dnes je to těžké hodnocení. Připravujete se na zápas a na situace, které mohou nastat, ale pak se toho nedržíme. Moc jsme faulovali, sami jsme věnovali soupeři půdu pod nohama a pak honíme zajíce a soupeře s kotoučem. To je alfa i omega našich posledních zápasů. Když už soupeř vede 2:0 a 3:0 je těžké s tím něco dělat. Musíme se poučit z chyb, zvládnout poslední zápas před přestávkou a pak kvalitně potrénovat."

Radek Philipp (Vítkovice): "Z naší strany to bylo kvalitně odehrané utkání, pomohli jsme si v něm přesilovkami a podržel nás gólman Svoboda. Výborný zápas odehrál Lakatoš, pomohla jeho produktivita, na výhře se podíleli i bývalí hráči Brna. To se stává, že proti svému bývalému klubu jsou hráči více namotivovaní. Gratulace ale míří do kabiny všem hráčům."

Kometa Brno – Vítkovice Ridera 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. L. Krenželok (Lakatoš, J. Hruška), 24. Svačina (Lakatoš), 39. Pyrochta (Svačina, Lakatoš), 51. Mallet (Irgl, Svačina). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. Bez diváků.

Kometa Brno: Vejmelka – Zámorský, F. Král, Holland, Trška, Svozil, Gulaši, Kučeřík – Mueller, Holík, Vincour – Klepiš, V. Němec, Zaťovič – Schneider, Kusko, D. Bondra – Dvořák, Střondala, Valský. Trenéři: Zábarnský, Pokorný, Horáček a Zachrla.

Vítkovice: M. Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Stach, Irgl – Mallet, Flick, Kalus – Fridrich, Mykiska, Dej. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.