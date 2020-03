Tři kola před koncem základní části Ostravany dělí od posledního Kladna šest bodů. O tom, že extraligový hokej zůstane ve třetím největším městě republiky i pro příští ročník, mohou bez ohledu na další výsledky svěřenci Mojmíra Trličíka rozhodnout už v neděli, pokud za tři body vyhrají na ledě taktéž sestupem ohroženého Litvínova. Naopak se Rideře vzdálilo předkolo play-off, na desátý Zlín se ztráta zvýšila na sedm bodů.

Samotný zápas začali lépe hosté, kteří byli v první třetině aktivnějším týmem. Ve dvou slibných příležitostech se ocitl Kašpar, Ševc a Zohorna pak dokonce trefili tyčky. Naproti tomu největší možnost domácích měl Veselý, který unikal na Krošelje, ale ani on bezbrankový stav neprolomil.

Jestli první dvacetiminutovka patřila Středočechům, v prostřední byla lepší Ridera.

Velkou možnost měl Lakatoš, další hráči se pak dostali také do nadějných příležitostí, ale úspěch slavila Štenclova střela, která se ještě otřela u Bukartse a skončila v brance.

S vedením ale on a jeho spoluhráči do šatny nešli. Zohorna dobře zapracoval u mantinelu a jeho přihrávku umístil za Svobodu Šťastný. Navíc další možnost měl Kašpar, ale neskóroval.

Otočit duel se podařilo Bruslařům ve třetí třetině. Přesilovou hru využil Ševc. Přitom vše mohlo být naopak, Lakatoš však samostatný únik na mladoboleslavskou branku nevyužil. O poznání přesnější mušku měl útočník v 51. minutě, kdy Vítkovice zužitkovaly 68 vteřin dlouho početní výhodu pět na tři.

Pak přišel velký moment brankáře Svobody. Hnali se na něj Skalický se Zbořilem, před druhým jmenovaným už byla odkrytá branka, ale gólman hokejkou puk zastavil ještě před brankovou čárou.

Zbytek základní hrací doby sice nabídl několik šancí na obou stranách, ovšem všechny zůstaly nevyužity. Hned v úvodu prodloužení pak mohl zápas ukončit Zohorna, ale jeho blafák Svoboda zachytil. Na opačné straně byli aktivní i Vítkovičtí a Dej trefil břevno, načež hned vzápětí vychytal v další tutovce Svoboda Klepiše.

Rozhodnout tak musely samostatné nájezdy, v nichž byli zásluhou Bernada úspěšnější hosté.

Ohlasy trenérů:

Rostislav Klesla (Vítkovice): „Nezačali jsme dobře, měli jsme štěstí, že první třetinu jsme udrželi na remízovém stavu. Potom se to vyrovnalo, věděli jsme, že Boleslav je aktivní a bude nám dělat problémy svým pohybem. To se potvrdilo. Hrozili z každého druhého protiútoku, ale šance na zvrácení zápasu a vítězství jsme měli. Nicméně i soupeř je měl, nakonec jsme získali cenný bod, který bereme. Je jasné, že jsme chtěli vyhrát, ale nájezdy se nám nepovedly. Musíme jít dál, ještě zbývají tři zápasy, ve kterých chceme bodovat.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme do utkání vstoupili dobře, měli jsme v první třetině do šancí, trefili tři tyče, jen štěstí nám nepřálo. Myslím, že jsme o gól vést mohli. Ve druhé třetině to bylo naopak, Vítkovice byly lepší, my tahali za kratší konec, i když šance jsme také měli. Po tom, kdy jsme šli do vedení ve třetí části, jsme k vítězství byli blízko, ale Vítkovice sehrály dobře přesilovku pět na tři. Myslím, že zasloužená remíza. Nájezdy jsou už loterie.“

HC Vítkovice Ridera – BK Mladá Boleslav 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Bukarts (Štencel, Roman), 51. Lakatoš (Mallet, Bukarts) – 38. D. Šťastný (R. Zohorna, Jeglič), 47. D. Šťastný (Hrbas, Skalický), rozhodující nájezd Bernad. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5309.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk, R. Černý, Gregorc – Šišovský, J. Hruška, Schleiss – Bukarts, Roman, Lakatoš – Dej, R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, D. Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman. Trenéři: Rulík a Patera.