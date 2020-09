„Vyhrála rodina,“ řekl šestatřicetiletý mistr světa (2010), šampion extraligy (2018) a účastník olympijských her (2014).

Na to, že šlo ve středu v Olomouci o přátelský duel, tak byl docela vyhrocený, viďte?

Trochu tomu rozhodčí popustili uzdu a pak už to pokračovalo. Škoda, že to bylo určitými extempore pokažené, jinak to byl dobrý zápas v tempu.

Co vám to ukázalo, na čem ještě zapracovat?

Myslím si, že tomu chybělo ještě hrozně moc. Pořád to vypadalo jako srpnový zápas, nikoli v září. Máme co zlepšovat, to si ale trenéři rozeberou na videu a pak se na to podíváme.

Obě mužstva předvedla řadu nedostatků, že?

Byly tam školácké chyby, které se v extralize nemohou stávat. To může stát zápas, což by mrzelo.

V závěru se zranil při nešťastné situaci rozhodčí. Co jste na to říkal?

Tam se pošťuchovali dva hráči – snad Štenclík (Jan Štencel) s někým od nich – a zrovna on je náš chráněný hráč. Pokud tam někdo na něj vystartuje, tak naprosto chápu Polyho (Romana Poláka), že tam jel sjednat pořádek. A rozhodčí se k nim přimotal.

Pro vás to byl po návratu do Vítkovic druhý zápas. Jak se cítíte?

Jsem tady dva dny, takže se stále seznamuju s prostředím. Myslím si, že parta bude dobrá, v tom to bude v pořádku, jen musíme zapracovat na herních situacích. Oslabeních, přesilovkách a podobně, aby si to sedlo.

Jak se vůbec vaše zkouška v Ostravě seběhla?

Vzniklo to v sobotu, asi tak bych to okomentoval. Přestěhoval jsem rodinu zpátky na Moravu, protože všechny ty viry okolo míchají životem nejen v hokeji, a domluvili jsme se, že to zkusím. Když to půjde, tak uvidíme.

Takže rozhodla rodina?

Bylo tam spousta věcí, ale už toho bylo moc a děti šly do školy, takže jsme se museli rozhodnout, jakým stylem jít dál. Jestli zvolit pražskou cestu, a riskovat, že nedejbože zavřou za čtrnáct dní školy. Sedět pak na bytě by bylo na palici. Prostě vyhrála rodina a momentálně jsem tam, kde jsem.