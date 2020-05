V sezoně odehrál 41 utkání, a byť si neumí představit její restart, stále se udržuje. „Bydlím trochu mimo město, takže kromě posilovny funguju normálně. Jezdím na kole, běhám, mám i jiné aktivity,“ uvedl zadák Dallasu v exkluzivním rozhovoru pro Deník s tím, že pracuje i na dodělávkách domu.

Má tak čas přemýšleto dalším působišti po skončení smlouvy u Stars. Zatím neví, v jednom má ale jasno. Tato sezona, ať se dohraje, či ne, je v NHL jeho poslední. „Řešíme a směřujeme tok tomu, že už zde zůstaneme. Rád si zahraju extraligu,“ řekl čtyřiatřicetiletý odchovanec Poruby. Zřejmě si vybere mezi Třincem a Vítkovicemi.

Máte děti ve školním věku. Učíte se s nimi ve volném čase?

Musím přiznat, že tohle přenechávám ženě, není to úplně lehké. Ale děti jsme vytáhli z americké školy a chodí tady, každý den mají on-line výuku, protože se musí doučovat česky. A funguje to.

Na vzdělávání potomků si tedy netroufáte?

Vůbec. Já jsem spíše na hraní, než že bych se s nimi učil.

Bylo vám 34 let, pamatujete jinou školu a výuku. Co soudíte o možnostech, které nabízí moderní technika a doba?

Je to strašně zvláštní. Dcera měla nedávno první výuku sama s paní učitelkou a po hodině se připojila celá třída. Měli ještě dvě hodiny, zhruba do dvanácti. Jenže bylo půl jedné a pořád jsem slyšel z kanceláře někoho mluvit, tak se tam jdu podívat a viděl jsem, že zůstali připojeni s jedním klukem. Povídali si, zpívali, takže jsem si říkal, že je zajímavé, jak se s tím dá pracovat.

Umíte si představit, že byste se vrátil do školy?

To už nejde. (usměje se)

NHL stopla sezonu v polovině března. Kdy jste odletěla v jakém stavu v té době Dallas byl?

Letěli jsme v podstatě hned. Pamatuju si, že stop přišel ve čtvrtek, v pátek jsme měli konferenci po telefonu s tím, že zatím máme zůstat. Jenže už v pondělí byla další a řekli nám, že nás nemohou držet a můžeme letět domů. Okamžitě jsem si sehnal lístky, sbalil celý dům, děti a ve středu nebo ve čtvrtek letěl, abychom byli co nejdříve doma, protože omezení letů z USA právě začínala. Trochu jsme se báli, že uvízneme a bude potíž se do Česka dostat. Nakonec to bylo v pohodě. A pokud jde o stav…

Povídejte…

Tam to bylo úplně v pořádku, měli snad jen pět nakažených na celý Dallas, což je vcelku nic. I přesto ale zavírali restaurace, lidi tam začali bláznit a kupovat zbraně, takže jsme si řekli, že je dobré odletět včas, než se začne střílet.

To myslíte vážně?

Ano. V Česku se vykupovala mouka, v Dallasu zase zbraně. Já ale na to nejsem, radši to přenechám zkušenějším a odjel jsem.

Zachovaly se úřady USA adekvátně? Nepodcenily nákazu?

Ježíš, to je těžké říct, co je podcenění a co ne. Každý má na to jiný názor, každému to vadí více či méně. Švédsko také nic nepodcenilo, jen jeho politika chování je jiná, když se tam nenosí roušky a nejsou velká opatření. Je to země od země různé.

Před pár dny prezident Donald Trump pozastavil pracovní víza. Dotkne se to případně i vás hokejistů a sportovců?

Já myslím, že NHL by měla páky, aby se to upravilo. Mně ale také končí víza i pracovní smlouva, takže 1. června budu volný hráč. Sám mám dost otázek, co bude, to jev řešení. Teď těžko říct.

Platila by vám smlouva, kdyby se hrálo v červenci a srpnu?

To právě nikdo zatím neví, nikdo se o tom dosud nebavil. Zatím se mluvilo o tom, jak by to vypadalo, kdyby se hrálo, jak dlouho by se hrálo, o systému. O tom se řeč vede, ale ne debata o právní stránce. Nutno si uvědomit, že celé play-off hrajeme už zadarmo, nám už žádné peníze nechodí. Nevím, jak si to představují.

Vám normálně přišla výplata, nebo došlo ke škrtům?

Každý rok je poslední výplata 15. dubna. Jako NHLPA (hráčská asociace) jsme udělali jiná opatření, ale na peníze to nemělo vliv. Nám bylo vyplaceno sto procent. Další peníze už teď nebudou.

Nedávno ministryně financí Alena Schillerová zaútočila na fotbalisty ohledně příspěvku pro OSVČ s tím, že mají velké platy a nebylo by morální, aby si o 25 tisíc korun od státu žádali. Živnostníky nejsou ale jen fotbalisté, nýbrž i další sportovci, včetně hokejistů. Co si o takovém výroku myslíte?

Já si o paní ministryni financí myslím spoustu věcí, které ale nemohu říct nahlas. Podle mého názoru vše, co dělají, je ve stylu pokus-omyl. Nic není dopředu promyšlené, ani vysvětlené, proč následují tyto kroky. Prostě se rozhodnou. Navíc jeden mluví tak, druhý zase jinak. O den později to pak změní. Je vidět, že v tom chodit moc neumí. Proto se mi také líbila politika Švédska. Vláda si sedla, zavolala odborníky a vědce, a zeptala se, jak by to řešili. Podle toho se pak řídí. Naproti tomu tady se něco dělá, ani se neví proč. A morální nárok? Co to je? Plno věcí, které dělají politici, je nemorálních. Ale o tom bychom mohli dlouho polemizovat.

Myslíte si, že se NHL přece jen rozjede?

Vypadá to, že jo, mluví se o tom, i když nikdo neví, jakým způsobem, a jak to bude řešeno právně. Asi nebudeme mít léto. Zároveň, jestli se bude hrát až do září, tak těžko říct, jak chtějí vyřešit další sezonu. Pokud by se už nehrála základní část a podle odehraného by se šlo do play-off, tak ty týmy, které by nepostoupily, by odpočívaly a v nevýhodě budou ti, kteří ve Stanley Cupu dojdou daleko. Je to zvláštní. Je tam moc otazníků.

V soutěži a jejím dohrání leží velké peníze, ale odhlédněme od nich. Šéf NHL Gary Bettman řekl, že se liga dohraje systémem turnaje na jednom místě. Má ale smysl to tlačit za každou cenu na sílu, byť v létě a bez diváků?

Podle mě nemá, ale jak jste řekl, je v tom hodně peněz a vysílací práva jsou prodána. Navíc nevím, jak to mají jiné ligy a sporty, ale my jako NHLPA jsme s NHL partneři. To znamená, že když NHL vydělá, zisk si rozdělíme. To samé ale platí i při ztrátě, tu bychom museli doplácet. Díky tomu se to dotkne právě i hodně hráčů. I o to jde. A to nemluvím o tom, že určitá ztráta tam už asi bude teď. Nyní jde o to ji zmírnit, aby to nebylo v příštích letech kritické.

Umíte si představit, že se bude hrát v červenci nebo v srpnu?

Neumím. A ani nechci. To je pro mě velký strašák.

Jak by bylo pro vás osobně těžké do toho zase naskočit a navazovat na to, co bylo před několika měsíci?

Tuto otázku si také kladu, protože když se na to člověk zaměří, tak na ledě já začínám první týden v srpnu. Měsíc před kempem, dva měsíce před sezonou. A teď mi říkají, že po této době, kdy jsem nestál na bruslích, bych měl deset dní na přípravu a pak jít hned na to. No, nevím. Pro mě je to nesmyslné, vyhovovat to ale bude mladým. Já se rozjedu, až když bude vše končit. (směje se)

Přerušení nebo nedohrání ročníku vás ale musí mrzet, Dallasu se dařilo a měl velké ambice, že?

Očekávání od nás byla, ke konci jsme měli pár porážek, takže jsme si říkali, že menší přestávka by nám mohla pomoci. To jsme si ale mysleli, že půjde o týden, nebo dva. Je to škoda, mohli jsme udělat dobrý výsledek. Teď to už bude o tom, kdo si hodí mincí. Výhodu budou mít ti, kteří mají mladé hráče. Ti se rychle adaptují a vletí do toho po hlavě.

Začátek vám nevyšel, probrali jste se až v listopadu.

Proč?

To bylo tím, že jsem nehrál. (směje se)

ROMAN POLÁK



Narozen: 28. dubna 1986 v Ostravě (34 let)

Pozice: obránce

Tým: Dallas Stars

Kariéra: Poruba (2000-03), Vítkovice (2003-04, 2005-06, 2012-13), Kootenay (2004-05), Peoria (2006-07), St. Louis (2006-14), Toronto (2014-18), San Jose (2015/16), Dallas (2018-dosud)

Draft NHL: 6. volba St. Louis Blues 2004 (180. celkem)

Bilance v NHL: 14 sezon, 806 zápasů, 140 bodů (26+114), v play-off 71 zápasů, 4 body (0+4)

Bilance v reprezentaci: 22 zápasů/0 gólů

Turnaje: 1x ZOH (2010), 2x MS (2009, 2014), 1x Světový pohár (2016), 1x MS „18“ (2004), 2x MS „20“ (2005, 2006)

Úspěchy: bronz MS„18“ (2004) i MS „20“ (2005), finále Stanley Cupu 2016

Narážíte na zranění, které jste utrpěl hned v úvodním duelu proti Bostonu, a pak jste nastoupil až po měsíci a půl…

Určitě to tak bylo, protože když jsem nastoupil, tak jsem měl asi dvacet výher a pět proher. Bohužel se mi úvod nepovedl, rozsekal jsem se, ale pak po návratu to už šlo. Prostě jsem klukům chyběl.

Záběr toho momentu, kdy jste narazil do mantinelu, byl hrůzostrašný. Co jste si přivodil?

Prvně chci říct, že tak, jak to vypadalo, tak jsem to cítil. Je to jako když kamionu selžou brzdy a vletí do zdi. To se mi přesně stalo. (usmívá se) Měl jsem zlomenou hrudní kost a zlomená žebra. Ale na druhé straně jsou to jen zlomeniny, u kterých víte, že za čtyři týdny srostou. Pak už není co řešit a je vše v pohodě. Už jsem měl horší zranění. Vazy, achilovky, kotníky… Těžší to bylo spíše pro manželku a děti.

Ale zpět k vaší sezoně. Je s ní v Dallasu spokojenost?

Myslím si, že jo, ale pořád se míří výš, takže jsou tam velká očekávání i tlak, abychom byli lepší. Ale na to, co se nám vše stávalo, kromě zranění třeba i výměna trenéra, tak si myslím, že jsme se s tím popasovali dobře.

Zmínil jste výměnu trenéra. Jim Montgomery byl odvolán, až později vyšlo najevo, že měl mít potíže s alkoholem a šel se léčit. Vy jste měli signály, že se něco děje? Tušili jste to?

Ne, to vůbec. My ani dodnes přesně nevíme, co se stalo, proč byl hned odvolán. Udrželi to dobře v tajnosti. Bohužel, člověk dělá chyby, on přiznal, že je nemocný, že má problém a ukázal, že je profesionál. Pak se na něj ani nemůžete zlobit. Navíc je to kvalitní trenér, určitě by si zasloužil šanci jinde a myslím, že ji i dostane.

NHL zahýbal i konec Billa Peterse v Calgary, který rezignoval kvůli chování k hráčům včetně rasismu. Vy jste se někdy s něčím takovým u svých koučů setkal?

Navíc pak se naházela špína i na Mikea Babcocka… Víte, já jsem stará škola a určitě jsem se setkal s trenéry, kteří si nepočínali vždy v rukavičkách. Já nevím… Každý člověk je jiný, já s tím nemám problém, i když je jasné, že třeba rasismus už je moc. Když se mi ale něco nelíbí, řeknu to, nebo se tomu postavím.

I trenérovi?

Jasně. Když se mu něco nelíbilo, křičel po mě, tak jsem řekl: „Prosím tě, neřvi“. Samozřejmě slušně, je to šéf, nemůžete po něm vyjet. Ale vyříkali jsme si to. Nejsem z těch, kteří to v sobě drží, nebo si někde stěžují. On pak může reagovat, že v tom případě můžu jít pryč. A potom je na mně, jestli půjdu, nebo to vydržím. Ale celkově tohle v hokeji vždycky bylo a bude. Nikdo nechodí kolem horké kaše, nadává se tam sprostě a kope se to. Komu se to nelíbí, tak ať to nedělá, a jde třeba do kanceláře.

Do silného Dallasu v létě přišly hvězdy Pavelski a Perry. Při pohledu na statistiky vás ale táhla spíše defenziva, než útok…

(pousměje se) To tak bylo vždy, i minulý rok. Vždycky tam byly hvězdy, které měly dávat góly, jenže my vyhrávali 1:0, 2:0. Na papíře máme útočný tým, měli bychom dávat góly a vyhrávat 6:4 nebo 7:5, ale je to naopak. Stavíme to na defenzivě. Ale s kluky je spokojenost. Pavelski poprvé po patnácti letech změnil dres, navíc hrajeme jiným stylem než v San Jose. Chvilku potrvá, než si zvykne. Jinak to jsou super kluci, v kabině zapadli a na ledě také odvedli kus práce, i když to nebylo tolik vidět v bodování.

Zásluhy obrany vás samého jako zadáka ale musí těšit, viďte?

Určitě. Hlavně se to ukáže pak v play-off, kde to už dopředu tolik nejde, nepadá tolik branek. Myslím, že s obranou můžeme být spokojení, jen na nás pak apelovali, že máme hrát víc útočně, ale asi to nemáme úplně v krvi. I když jak říkám, na papíře je to jiné.

A sám ze sebe a svých výkonů máte jaké pocity?

Byla a stále je to jedna z mých nejtěžších sezon. I po psychické stránce. Ale myslím, že to bylo dobré, nic extra, ale šlo to. U mě je problém trochu motivace. Abych se nakopl do zápasu, chtěl vyhrát, což bylo ke konci těžší. Uzdravil se totiž Stephen Johns, kterému chtěli dát hodně času na ledě as Andrejem Sekerou jsme se proto točili. Jednou hrál on, pak já, pak zase on a tak dokola. To potom člověk z toho vypadne, zvlášť s tou mou chabou motivací. Říkáte si, že vlastně je jedno, jak zahrajete, protože víte, že příště sedíte. A Andrej to měl stejné. Ale nešlo s tím nic udělat.

Proč?

Byli jsme s tím za trenérem, že je pro nás zvláštní, ale vysvětlil nám, že tam jsou jiné zájmy. Tak jsme si řekli, že budeme bojovat, vytáhneme z toho maximum. Bylo to ale těžké.

Cítíte, že hráčů vašeho ražení ubývá?

Takový jako já tam už možná není nikdo. Ale myslím si, že jednou se to otočí a za pár let jich tam bude hodně. Ten trend je nahoru dolů. Jako všechno.

Takže i tento styl hokeje bude pořád platný?

Je to tak. Je to vidět, že uplatnění takoví hráči mají. Kdybych na ledě nic neudělal, tak na něm nejsem. Je to pořád důležité. Vždyť i Toronto, které hraje tak, že musí dát sedm gólů, aby vyhrálo, tak se jim to tam moc nelíbí a dokonce jsem slyšel hlasy, že bych tam měl být zpět. Že byla škoda, když jsem odešel. Člověk chce vyhrávat a já si myslím, že ani lidem se nelíbí, když obrana nejde.

I přes svůj styl hokeje jste překročil metu osmi set utkání. Berete to jen jako číslo do statistik, nebo si toho ceníte?

Cením. To je jediná meta, která pro mě něco znamenala. Jen mě mrzí, že s tím, jak jsem tam dlouho, jsem mohl mít i tisícovku. Bohužel za čtrnáct sezon jsem nikdy neměl plný počet zápasů, vždy tam bylo nějaké zranění. Holt to tak je. Kdyby ale mně jako mladému s mým talentem někdo řekl, že budu mít osm set zápasů v NHL, tak mu to asi nebudu věřit. Sám se sebou jsem spokojený.

V úterý vám bylo 34 let. Už nevěříte, že by se to mohlo povést?

(zasměje se) To ne. V žádném případě.

Moc šancí na Stanley Cup mít už nebudete…

Já měl jednu velkou možnost v San Jose, kdy jsme byli ve finále, ale i tak jsem věděl, že dojít až na vrchol bude složité. Prostě někomu se to nepovede. Jako třeba Thornton s Marleauem, kteří to hrají přes dvacet let a nedosáhli na to. S tím se nedá nic dělat. Už ale vím, že pokud to nevyjde letos, tak na to nikdy nedosáhnu.

Z jakého důvodu? Přemýšlíte, že v zámoří skončíte?

Pomalu to řešíme a už to směřujeme k tomu, že zůstaneme doma. Vím, že už se o tom mluvilo v minulých letech, z NHL by možná ještě nabídky byly, ale takto jsem se rozhodl na základě i dalších věcí. Příští sezonu bych už opravdu chtěl být v Česku a pokračovat tady. Myslím si ale, že v zámoří o tom ještě nevědí.

Kam budou vaše další kroky směřovat?

To se ještě neví, ani já sám netuším.

Předloni jste přiznal jednání s Třincem a Vítkovicemi s tím, abyste to měl domů kousek. Uvažujete teď podobně?

Pořád to mám nastejno. Takhle to asi budu směřovat. Říkal jsem si, že když už budu zde, tak chci být více s dětmi a necpat se ven.

Loni jste pro Deník prohlásil, že byste možná rád zakončil kariéru v mateřské Porubě. Jaký to mělo ohlas?

Já myslím, že vynikající. Hodně lidí se toho chytloa říkali, že by mě tam chtěli vidět. Uvidíme, stát se může ledacos, já jsem tomu otevřený. Není to priorita, ale kdybych se jednou na ledě v porubském dresu objevil, mohlo by to být fajn.