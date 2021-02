/ROZHOVOR/ Ještě na podzim minulého roku hrál ve Vítkovicích, v pátek se místní odchovanec Adam Polášek opět ukázal v Ostravě, ovšem jako hráč Sparty. A asistencí se podílel na porážce svého mateřského klubu.

Utkání 43. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 5. února 2021 v Ostravě. (zleva) tým sparty oslavuje gól (Lukáš Pech ze Sparty, Jan Košťálek ze Sparty a Adam Polášek ze Sparty). | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Po utkání přiznal, že dění na ledě připomínalo play-off. „Bylo to upracované, nula nula až do třetí třetiny a pak rozhodují maličkosti. Nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce, nenechali jsme si to utéct,“ byl rád devětadvacetiletý zadák.