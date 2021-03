„Kluci ze čtvrtého útoku předvádí skvělou práci a z toho vyplynula i ta akce. Vyplaval puk a podařilo se mi to dobře trefit,“ přiblížil Kovář.

Hosté reklamovali faul. Neměl jste pocit, že přestali hrát?

Neměl. Ale jak jsem řekl, kluci ze čtvrté lajny byli nepříjemní, měli velký podíl na tom gólu. Takhle chceme, aby hráli.

Takhle jste si asi představovali vstup do play-off, že?

Ano. Chtěli jsme hrát trpělivě, držet střední pásmo, pohlídat si jejich první útok, nepouštět ho do přesilovek, případně je zvládnout. A udeřit z nějaké šance. To jsme věděli, že přijde. Myslím, že bylo vidět, že jsme dobře připravení. To chceme předvést i v dalších zápasech.

Jak vám bylo, když Kometa pět minut před koncem vyrovnala? Bylo to těžké?

Těžké… Co není těžké? Myslím, že jsme ukázali psychickou sílu a i tyto chvíle nás posilují, ukážou náš charakter. Těch pět minut jsme zvládli, pak jsme si řekli, jak chceme hrát prodloužení a povedlo se to rychle.

Vrátil se Dominik Lakatoš, ale ze sestavy vypadl brankář Miroslav Svoboda…

Nebyl to žádný problém. Dolík je excelentní brankář, dá se na něj spolehnout. Vždyť byly nějaké statistiky z dlouhodobé části a tam byl snad druhý, nebo třetí v procentech. Víme, že když nastoupí, podá perfektní výkon.