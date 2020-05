„Musím přiznat, že jsem se na začátku hodně bál, protože jsem si nedokázal představit, že bychom se mohli domluvit s tak kvalitním hráčem. Ekonomická otázka totiž vždycky hraje hodně důležitou roli,“ přiznal pro klubový web předseda Stadionu Daniel Sadil.

Nakonec ale byl mile překvapen. „Honzu předložená nabídka od začátku zajímala. A to bylo podle mého na jednání rozhodující,“ potvrdil Sadil. „Pokaždé se snažíme dát tým dohromady tak, aby to fungovalo lépe a lépe. Proto jsme uvažovali o hráči, který by měl zkušenosti, byl osobností a zastal funkci kapitána. Honza Výtisk je výborná volba pro litoměřický hokej i pro projekt Dukla. Takového hráče jsme tu nikdy neměli,“ dodal.

Projekt Dukla je úzká spolupráce Litoměřic a Českého svazu ledního hokeje (ČSHL). V klubu budou i v příští sezoně působit juniorští hráči, kteří by se měli představit na mistrovství světa do 20 let. I proto při příchodu Výtiska sehrál důležitou roli prezident ČSLH Tomáš Král.

„Zrodil se víceméně náhodou. O skladbu kádru se starají trenéři a vedení Litoměřic, v tomto případě to ale bylo trošku jiné. S Honzou se dobře znám a když jsme se spolu bavili, co a jak u něj bude dál, napadlo mě, jestli by neměl chuť se zapojit do svazového projektu. Ve svém věku už pomalu přemýšlí, co bude dělat po konci kariéry a navíc si teď dělá trenérskou licenci, proto ho tato myšlenka zaujala. Slovo nakonec dalo slovo a já mám z jeho angažování velkou radost,“ vysvětlil Král, podle něhož by Výtisk měl být lídrem.

„Honza je extraligový obránce a řada klubů o něm přemýšlela. Pro mě je zosobněním všeho, co má hokejista mít. Je strašně poctivý v práci, má zkušenosti, je to obrovský bojovník a výborný chlap. Navíc má i perfektní vztah ke kolektivu. Je to rozený vůdce, a to je to, co od něj čekáme jako od hráče. Očekávám od něj, že půjde příkladem a bude si kočírovat kabinu,“ doplnil Tomáš Král.