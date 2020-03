Osmačtyřicetiletý Roman Šimíček je vítkovickým odchovancem. V ostravském klubu působil s přestávkou dvakrát. Poprvé odešel v roce 1998, když jej po dvou letech v roli kapitána zlákalo první zahraniční angažmá. Šimíček odešel do Finska, v celku HPK Hämeenlinna strávil dva roky, odehrál 88 utkání (38+53) a pokaždé získal skončil v lize na třetím místě.

V té době už Šimíček vlastnil bronz z mistrovství světa 1997, o dva roky později se však dočkal svého největšího úspěchu – v norském Lillehammeru slavil zlato.

Následovalo další stěhování. Šimíčka draftoval Pittsburgh, kde v sezoně 2000/01 absolvoval 29 zápasů (3+9), ale ještě v jejím průběhu byl vyměněn do Minnessoty. Tam překlenul do dalšího ročníku, ovšem už odehrál jen šest utkání a zbytek včetně play-off strávil v AHL v celku Houston Aeros.

Tím Šimíčkova kariéra v zámoří skončila. Celkově v NHL Odehrál 63 utkání v NHL (7+10), v AHL pak 53 zápasů (13+14). Následoval návrat do Finska, znovu do týmu Hämeenlinny, ale v závěru sezony se vrátil do Česka. Nikoli však do Vítkovic, ale do Sparty. V pražském klubu byl dokonce i v ročníku 2003/04, pak ale došlo k přesunu do klubu, kde vše začalo.

V letech 2004 až 2009 Šimíček hrál ve Vítkovicích a plnil i roli kapitána. Celkově v české extralize v dresu Vítkovic či Sparty nastoupil k 645 duelům (151+217). Na závěr kariéry se útočník vydal na Slovensko a do Polska. Sezonu odehrál v dresu Dukly Trenčín, tři pak za GKS Tychy.

Kromě medailí na mistrovství světa Šimíček vlastní i cenné kovy z ligových soutěží. Ten nejcennější mu však chybí. V české extralize byl dvakrát stříbrný a třikrát bronzový, dva bronzy získal ve Finsku a druhé a třetí místo obsadil také v Polsku.

V Tychách začala také jeho trenérská dráha. posléze působil sezonu a půl po boku Petera Oremuse jako asistent ve Vítkovicích. Oba se po odvolání v průběhu sezony 2014/15 přestěhovali do Košic. Následně Šimíček trénoval ve Skalici, Znojmě a znovu Košicích. Naposledy Šimíček účinkoval u mládeže třineckých Ocelářů.

Zároveň v jednom prvoligovém zápase vedl Frýdek-Místek v Chance lize. Stalo se tak v dohrávce 3. kola nadstavby doma proti Jihlavě (6:1), kdy jinak hlavní trenér Frýdku Vlastimil Wojnar byl u chorvatské reprezentace, kterou trénuje.