OBRAZEM: Skvělý hokej, výhra a splněné přání. Vítkovice opět táhnou. Najdete se?

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výborná hra nahoru-dolů, spousta šancí, drama až do konce a to vše ve famózní atmosféře. Hokej ve Vítkovicích znovu baví a táhne, v pátečním utkání proti Spartě (3:2) si do Ostravar Arény našlo cestu 9095 fanoušků, kteří viděli vítězství i v sedmém domácím zápase v sezoně. Plný dům se tak splnil. Takřka.

Atmosféra zápasu Vítkovice - Sparta (4. listopadu 2022) | Video: David Hekele