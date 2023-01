V pátek Ostravané porazili Bílé Tygry z Liberce 2:0, v neděli nad Vervou se stejným skóre vedli už po první třetině. Poprvé mohli fanoušci v Ostravar Aréně jásat už deset vteřin po začátku utkání. Postaral se o to Krenželok s asistenty Lakatošem a Maroszem. A jak skvěle začali, tak i úvodní část zakončili. Litvínov vyprovodil do šatny s druhou brankou pětadvacet vteřin před sirénou Bukarts.

„Dneska rozhodly speciální týmy. Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, dali jsme rychlý gól. I celá první třetina byla z naší strany odehrána výborně. Měli jsme pohyb, šance, dali jsme dvě branky," hodnotil dění na ledě Radek Philipp, asistent trenéra HC Vítkovice Ridera Miloše Holaně.

Hostům se podařilo snížit na 1:2 ve 23. minutě, kdy skvěle chytajícího Stezku překonal Jaks. Další střelu Vervy pak zastavila tyč. V závěru druhé třetiny měl obrovskou šanci i Lakatoš, ale litvínovský gólman Zajíček byl proti.

Zdálo se, že Vítkovice těsnou výhru ubrání, ale v 58. minutě protlačil puk mezi Stezkovy betony Abdul, takže se prodlužovalo, a protože diváci se dalšího gólu nedočkali, došlo na samostattné nájezdy. Ten rozhodující, který zajistil dva body hostům, pak porměnil Gut.

„Do druhé třetiny jsme vstoupili hodně lehkovážně. Začali jsme Litvínov pouštět do přečíslení a vrátili jsme ho do hry. Hosté využili dvě přesilovky, my jsme je neubránili, a v nájezdech byl šťastnější soupeř," konstatoval domácí asistent Radek Philipp.

Hokejová extraliga - 40. kolo:

HC Vítkovice Ridera - Verva Litvínov 2:3 SN (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. L. Krenželok (Lakatoš, Marosz), 20. Bukarts (Mikuš, Mueller) – 23. Jaks (Estephan, Hlava), 58. Abdul (Zile, Kudrna), rozhodující nájezd Gut. Rozhodčí: Šír, Obadal – Gebauer, Axman. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Střely na branku: 43:27. Zásahy brankářů: 14:30. Diváci: 5196.

HC Vítkovice Ridera: Stezka – Gewiese, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, J. Stehlík, Koch – L. Krenželok, Marosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Kotala, Dej, Kalus – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Miloš Holaň.

HC Verva Litvínov: Zajíček – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel, Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Berka – Abdul, Estephan, Zdráhal – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Trenér: Karel Mlejnek.