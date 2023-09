/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Vypadalo to, že prolomili smůlu, ale nakonec si ji hokejisté Vítkovic vybrali na ledě Českých Budějovic ještě větší porci. Po gólu Bukartse v 6. kole extraligy nad Motorem od 26. minuty vedli, přesto na body nedosáhli. V polovině třetí třetiny inkasovali během šesti minut dva góly a páteční zápas prohráli 1:2.

Hokejová extraliga: Banes Motor Č. Budějovice - Vítkovice 2:1. | Foto: Deník/ Petr Tiibitanzl

„Těžký a vyrovnaný zápas. Byl to boj do poslední minuty. Hráli jsme tvrdě a nepříjemně, šlijsme do vedení, ale mrzí mě nevyužité přesilovky a neproměněné obrovské šance ve druhé třetině. Takové musí útočníci formátu, jak máme, využít. Ve třetí třetině jsme doplatili na špatnou disciplínu. Udělali jsme tři zbytečné fauly a jeden byl potrestán," zklamaně konstatoval Miloš Holaň, trenér HC Vítkovice Ridera.

K tomu, aby zápas dotáhli do prodloužení, Ostravanům na ledě Motoru v závěru nepomohl oddechový čas ani hra bez brankáře. Jihočechům tři body trefili Harris a Kubík ve 47. a 53. minutě.

V dalším kole HC Vítkovice Ridera nastoupí v domácí Ostravar Aréně, kde v neděli 1. října přivítá Olomouc.

Hokejová extraliga – 6. kolo:

Motor České Budějovice – HC Vítkovice Ridera 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 47. Harris (Ordoš), 53. Kubík (Gulaš, Pýcha) – 26. Bukarts (Chlán, Claireaux). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Hynek, Zíka. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 25:25. Diváci: 5704.

Banes Motor České Budějovice: Hrachovina – Krutil, Gulaši, Pýcha, Doudera, Hovorka, Štencel, Vráblík – Ordoš, Harris, Kubík – D. Simon, Pech, Gulaš – M. Beránek, F. Přikryl, Valský – Chlubna, Vopelka, Toman. Trenéři: Čihák a Hanzlík.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, L. Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Káňa, Chlán, Lakatoš – Dej, Claireaux, Fridrich – Lednický, Přibyl, Krejsa. Trenéři: Holaň a Philipp.