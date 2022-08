„Čtvrtý zápas v pěti dnech, cestování a únava, to vše tam dnes bylo,“ připomenul trenér Miloš Holaň náročný program Ostravanů na švýcarsko-francouzském turné. „Ve druhé třetině jsme byli lepší, ale nedokázali jsme dát gól, z toho začínám mít trošku vrásky,“ vrátil se k průběhu závěrečného duelu.

„Šance tam jsou, ale nejsme schopni je přetavit v góly a to potom samozřejmě ubírá sílu. Soupeř si počkal na momenty, kdy udeřil a tři góly dal, když nepočítám ten do prázdné branky,“ dodal.

Co mu zahraniční soustředění ukázalo? „Že je před námi strašně moc práce,“ konstatoval Miloš Holaň. „Kvalita soubojů, vedených přihrávek, odskočených kotoučů s příjmem přesné přihrávky, útočné pásmo s proměňováním šancí, chodit do prostorů, kde to bolí… Musíme začít makat,“ vyjmenoval slabiny svého týmu.

„K přístupu nemůžu říct křivé slovo, kluci dřeli na doraz. Poslední dvě třetiny jsme odehráli na tři pětky, protože nám šlo o výsledek, chtěli jsme vyhrát,“ ocenil Miloš Holaň i přednosti.

„Základem úspěchu Grenoblu v posledních sezonách je brankář Štěpánek. Připravovali jsme se na to, že Kuba bude mít proti nám extrémní motivaci. Chytal výborně, ale my máme hráče, kteří by mu měli ty góly dát,“ vyzdvihl výkon exvítkovického gólmana.

Příprava ve Francii:

Bruleurs de Loups de Grenoble – HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 14. Champagne (Aubin, Fabre), 26. S. Treille (Champagne, Aubin), 49. Hardy (Munoz, Koudri), 59. Jalasvaara – 30. Půček (M. Kalus, Mikuš). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1.

HC Vítkovice Ridera: Stezka – Grman, J. Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, D. Krenželok – Mueller, Krieger, L. Krenželok – Bernovský, Marosz, Fridrich – M. Kalus, Lindberg, Dej – Lednický, Chlán, Půček – Krejsa.