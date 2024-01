/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Doma to nevyšlo. I když hokejisté Vítkovic v úterní dohrávce 19. kola extraligy po gólu Robertse Bukartse od 6. minuty vedli, žádné body v Ostravar Aréně nezůstaly. České Budějovice zařídily ve druhé třetině obrat brankami Harrise ve 21. a Koláčka ve 32. minutě a zápas Motor nakonec vyhrál 2:1.

Zápas 19. kola hokejové extraligy Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice 1:2 (30. 1. 2024). | Foto: Petr Kotala

„První třetina nebyla od nás úplně ideální, soupeř nás dostal pod tlak, ale paradoxně jsme ji dokázali vyhrát. Ve druhé a třetí části to nebylo úplně špatné, ale bohužel se zase ukázalo, že nechceme chodit do zakončení a předbrankového prostoru, kde to bolí. Tohle nás momentálně limituje a musíme na tom neustále pracovat,“ hodnotil zápas Pavel Trnka, trenér Vítkovic.

I v dalším kole hrají hokejisté Vítkovic na domácím ledě Ostravar Arény, kde v pátek přivétají Jágrovy Rytíře z Kladna. Ti předtím ve středu odehrají duel v Třinci.

Hokejová extraliga – dohrávka 19. kola:

Vítkovice Ridera – Motor České Budějovice 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Roberts Bukarts – 21. Harris (Ordoš, Kubík), 32. Koláček (Toman, Gulaši). Rozhodčí: Šír, Hradil – Lederer, Blažek. Diváci: 3511.

Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Vondráček, Chlán, Lakatoš – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kalus, Claireaux, Kotala. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.

Banes Motor České Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Doudera, Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Štich – Ordoš, Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Harris, Kubík – Vopelka, Hanzl, Valský – Chlubna, Koláček, Toman. Trenéři: Čihák a Hanzlík.