Svačina rozjel otočku Třince: Drželi jsme se plánu a nebláznili. Sparta? Problém

Duel byl však dlouho opatrný a na šance střídmý. Výjimku vytvořily příležitosti Chmielewského a dorážejícího Vrány, Hudáček si však poradil. Na opačné straně se před koncem první třetiny pokusil Kacetla překonat Němeček.

V úvodu prostřední části měli dvě přesilové hry domácí, ale kromě tutovky Romana už při plném počtu hráčů nic neměli. Naopak v oslabení mohli z brejků udeřit Horák s Moravčíkem, ale neuspěli ani ve vzájemné spolupráci, ani druhý jmenovaný sám.

Čekání zaplněné Werk Arény na úvodní gól trvalo do 33. minuty. Stejně jako v pondělí domácí většinu na tribunách nepotěšil. Michal Řepík napoprvé nechal vyniknout Kacetla, z dorážky a těžkého úhlu ale přece jen skóroval. Sparta tak i podruhé v sérii vedla, navíc navýšit její náskok mohl zanedlouho Horák, ale Kacetl se vytáhl fantastickým zákrokem.

V závěrečné dvacetiminutovce se předvedl znovu Hudáček, který zneškodnil velké šance Hrehorčáka, či Michala Kovařčíka. Kacetl zase skvěle zasáhl proti Thorellovi. Čemu už třinecký gólman odolat nedokázal, byla akce z 54. minuty. Řepíka sice vychytal, ale puk do sítě dotlačil Pavelka.

Třinec si sice v závěru vytvořil tlak, v přesilové hře snížil Hrňa, ale na víc už svěřenci Václava Varadi nedosáhli. "Bylo to hodně urputné utkání, mělo to vysoké tempo. Hodně kvalitní. My jsme znovu dali první gól, i když až ve druhé třetině. Ale proti včerejšku jsme neudělali takové individuální chyby, dali jsme i druhý gól z protiútoku a ten závěr jsme ubojovali," byl rád trenér Sparty Josef Jandač.

Vyrovnaný duel viděl i domácí kouč Václav Varaďa. "Taková šachová partie," poznamenal. "Mrzí nás nevyužité přesilové hry, které jsme měli ve druhé třetině. Mohli jsme si tam pomoct, dát gól. Potom by to Sparta musela trošku více otevřít. Je to finále, těžký soupeř a 1:1 směrem do Prahy je prostě boj a bude to boj. Chtěl bych klukům poděkovat za třetí třetinu, ta se mi líbila," dodal Varaďa.

Oceláři Třinec – Sparta Praha 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. Hrňa (A. Nestrašil) – 33. Řepík (M. Forman, A. Polášek), 54. T. Pavelka (M. Řepík). Rozhodčí: Pešina, Šír – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Třinec: Kacetl – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, M. Zbořil – Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Bakoš, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Sparta: J. Hudáček – David Němeček, Matuškin, T. Pavelka, A. Polášek, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – M. Řepík, Sobotka, M. Forman – Chlapík, D. Kaše, Buchtele – Šmerha, R. Horák, E. Thorell – Dvořáček, Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a Hořava.