Ocelář Daňo chce infikovat spoluhráče a věří fanouškům: Zápasu se nemůžu dočkat

/ROZHOVOR/ Se spoluhráči absolvoval – i za dohledu svého klubového kouče Zdeňka Motáka – první trénink v Ostravě, a když ho při procházení mixzónou zastavili čeští novináři, rád k rozhovoru svolil. Ještě v mistrovské náladě se nacházel Marko Daňo, útočník a jeden ze tří nominovaných Ocelářů (dále Čacho a Hudáček) do slovenské hokejové reprezentace, které stále na ledě chyběl Miloš Kelemen, naopak připraven je Martin Pospíšil. Nervozita? Spíše natěšení. „Jsme nedočkaví. Já tady zažil šampionát 2015, pamatuju si skvělou atmosféru, těším se na to. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat letos. Doufám, že se v prvním zápase dobře odrazíme do turnaje a potěšíme naše fanoušky,“ vyhlížel Daňo páteční (16.20 hodin) duel s Německem.

Marko Daňo. | Foto: Mountfield HK