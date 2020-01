„Uvědomujeme si, jaká je situace. Šli jsme do toho s tím, že nás čeká domácí série čtyř zápasů, ve kterých musíme začít bodovat a vyhrávat nejlépe za tři body. Snažili jsme se jít do utkání s čistou hlavou a myslet na to, že vyhrajeme. To se nám nakonec podařilo,“ oddechl si zkušený útočník.

Když ale Litvínov ve třetí třetině snížil na rozdíl jedné branky, vypadalo to všelijak…

Vzal bych to od začátku. Nezačali jsme vůbec dobře. V první třetině jsme Litvínovu nabídli hodně šancí. Mohli jsme být rádi, že jsme tu třetinu vyhráli 2:1. Pořád z něčeho hrozili. Pořád se tam objevují naše chyby – necháváme hráče za sebou, před bránou. Dobře jsme k hráčům nepřistupovali, nechávali jsme jim přečíslení. Stává se to často. Můžeme být rádi, že jsme se ve druhé třetině dostali do tlaku a odskočili jsme jim. Začali jsme hrát lépe, vynutili jsme si fauly a byly z toho přesilovky. Odskočili jsme na rozdíl dvou gólů a samozřejmě ke konci se do nás Litvínov tlačil a snížil na jeden gól. Jsem rád, že jsme to ubojovali. Je to důležité vítězství, jsme za něj velice rádi.

Při Kašparově vyrovnání na 2:2 bylo v akci video. Jak jste to viděl?

Samozřejmě to nebylo nic příjemného, ale zápas byl 2:2. Celý zápas nás držel gólman. Od začátku to hodně zavřel. Psychika roste s výkonem. Víme, kde jsme v tabulce. Teď se musíme koncentrovat na každé střídání, aby se nám nestávaly základní chyby jako teď. Soupeř to naštěstí nepotrestal, ale měl spoustu šancí ze slotu a prostoru, který máme mít pokrytý. Když jsme to eliminovali, měli jsme z toho brejky. Dostávali jsme jednoduše puk ze třetiny, padly i nějaké góly. Dostali jsme se na koně a bylo vidět, že roste i sebevědomí týmu, což je podstatné. V naší situaci, když odskočíme na gól, nebo dva, na psychice to jde hned vidět.

Zmínil jste přesilové hry, ovšem ze šesti jste zužitkovali jen jednu…

Pracujeme na tom. Je to škoda, protože je to věc, která může rozhodovat v zápase. Určitě se na to ještě zaměříme.

Bodů nemáte mnoho, nicméně klíčové souboje s Pardubicemi, Litvínovem, Olomoucí zvládáte. Je to pozitivní na psychiku?

Je dobře, že zápasy se soupeři okolo nás zvládáme, ale pokud chceme pomýšlet na to, abychom měli klidnější spaní v nejbližších dnech, tak musíme porážet i týmy, které jsou v první polovině tabulky. A hlavně doma. Z venku jsme teď body nedovezli, jenom z Pardubic. Musíme se vyvarovat chyb a pracovat na detailech útočné i obranná čáry. Nahazování puků, vyhazování, jednoduché věci, od kterých se musíme odrazit. Hrát na jistotu a jednoduše.