S majitelem klubu Tomášem Häringem se ho rozhodli odvolat. Ačkoli prvoligoví hokejisté Poruby z posledních dvanácti utkání získali jen dva body, byl tento krok pro trenéra Miloše Holaně nečekaný.

„Když jsem skončil v Pardubicích na začátku minulé sezony, neměl jsem zájem trénovat, ale majitel Poruby mě přemluvil a podepsali jsme dlouhodobou smlouvu s tím, že má nějakou vizi a chce klub zprofesionalizovat. To se podařilo,“ míní v rozhovoru pro Deník Holaň s tím, že v tomto ročníku chtěl do play-off. „Naším tajným cílem bylo postoupit do osmičky, která má jisté alespoň předkolo, což jsme splnili. A zbytek je pro mě překvapení,“ kroutí hlavou.

Opravdu jste po sérii porážek své odvolání nečekal?

Jak říkám, překvapilo mě to. Ano, vím, že jsme prohrávali a beru to, ale cíl jsme splnili, spousta kluků soutěž hrála prvním rokem, začátek nám vyšel i díky Láďovi Svačinovi, který měl neskutečnou fazonu a nakonec se vrátil do extraligy. Pak to ale přišlo. Přestal nám chodit chytat Dan Dolejš, výsledky šly dolů, možná tam bylo i uspokojení, k tomu častá marodka… Důvodů bylo víc, ale tím to nechci omlouvat. Spíše se vrátím k tomu, že toto jednání mě zklamalo. Měl jsem chuť v Porubě pracovat, proto jsem podepsal smlouvu na pět let, jinak bych se o to třeba ani nezajímal. Holt věřil jsem lidem a spálil jsem se. Takový je hokej. Majitelé rozhodnou, že vás vymění a udělají to. K trenéřině to patří.

Berete to hodně smířeně a s nadhledem…

Musím to tak brát, hlavu si nepostavím, život jde dál. Jsou horší věci. Když si přečtu, že zemřel Kobe Bryant, bohatý člověk, úspěšný sportovec, má rodinu… To jsou tragédie. Že vás odvolají, to nic proti tomu není. Koneckonců se odvolávají daleko lepší trenéři, než jakým jsem já. K hokeji to patří, a když se s tím člověk nesmíří, tak škodí jen sám sobě. Já mám teď v sobě hodně energie a chuti pracovat, na hokej nezanevírám, odvedl jsem dobrou práci, za kterou si stojím, a uvidíme, jestli se v nejbližší době něco naskytne. Jen mě mrzí jednání lidí, ale to je dnes všude. Nikoli jen v hokeji.

Můžete být konkrétnější?

Víte, kdyby přišli a řekli: „Mildo, promiň, děláme to, protože…“, tak to člověk ještě pochopí, ale dozvědět se jen tak suše, že prostě končíte, je to takové… nestandardní, řekl bych. I když v dnešní době už jde možná o normální věc.

Přitom ještě před pár týdny jste byl jedním z hlavních kandidátů na post kouče extraligových Vítkovic.

Jak říkám, je to zvláštní a nečekal jsem to. Ale je to o majitelích, na druhé straně to musíte respektovat, protože jste jejich zaměstnanec a s tím nic neuděláte.

Nicméně jak blízko jste byl na konci minulého roku k tomu, abyste dnes stál na střídačce Ridery při zápasech extraligy?

Já myslím, že hodně blízko.S majitelem Alešem Pavlíkem jsme měli velice korektní rozhovor, každý si k tomu řekl své. Své představy a podmínky, a on se ale nakonec rozhodl pro jinou variantu. Opět nezbylo nic jiného než to respektovat. To ale nemění nic na tom, že Vítkovicím fandím, i když jsou dole, protože jsem jejich odchovanec a na klubu mi záleží.

Co vůbec říkáte na to, jak si klub vede v soutěži?

Nechci kritizovat, zvlášť když do toho nevidím. Mluvit mohu jen o tom, co lze vypozorovat zpovzdálí.

Povídejte…

Mě jako Ostraváka strašně mrzí odchody Vítkovičáků, během tří let jich bylo za bývalých trenérů strašně moc. Místo toho, aby se další hráči z regionu a z města do A-týmu zapracovávali. Vždyť dnes tam zbyli snad dva, to je trochu smutný pohled a zrovna v těchto fázích sezony. A nemrzí to jen mě, ale i fanoušky, bývalé hráče… Berte to ale jen jako takový můj postřeh zvenku, jak to vnímám já nebo veřejnost. Jinak do toho ale nevidím, nejsem u kormidla, takže těžko to mohu hodnotit.

Narážíte ale na to, že exvítkovičtí hokejisté bojují hlavně v Olomouci či v Brně?

Když se podíváte všude po republice, kolik ostravských hráčů je pryč, tak je to smutný příběh. Chápu, je to hokej a pohyb hráčů je normální, ale zrovna v těchto chvílích a závěrečných bojích o extraligu tomu domácí hráči dají daleko víc. To je můj názor, za kterým si pevně stojím. Sám vím, jak to bylo v Pardubicích, a viděl jsem, jak hráči jako Sýkora, Čáslava, Rolinek byli ze situace hodně špatní, když byl reálný sestup, protože ke klubu měli obrovský vztah. To se teď u Vítkovic může vytratit.

Zachrání se podle vás?

Věřím, že ano. Fandím jim. Je to klub s obrovskou historií, vychoval spoustu vynikajících hokejistů, je tady dlouholetá tradice, nádherný stadion, fanoušci, takže jim držím palce, aby to dopadlo a i v příští sezoně jsme chodili v Ostravě na extraligu.

A co vy? Je reálné, že byste někde trénoval v této sezoně, nebo se upínáte k novému ročníku?

To nevím. Mám agenta, který se o to stará. Já teď trávím čas s rodinou, z ničeho nevybočuju. Chodím do posilovny, na tenis, hraju za starou gardu, takže pro mě se skoro nic nemění. Jen to, že ráno nejdu na trénink a odpoledne na zápas. Život jde dál, nicméně hokej stále sleduju. Když ho milujete, tak se od toho jen tak neoprostíte. To mi ostatně dnes někdy u hráčů chybí.