Klub i samotný hráč to oficiálně oznámili v pondělí odpoledne na mimořádné tiskové konferenci v Klimkovicích. „O návrat Romana Poláka jsme usilovali po celou dobu od skončení minulé sezony. Byli jsme s ním v pravidelném kontaktu, ať už šlo o mě, majitele Aleše Pavlíka, nebo trenéry A-mužstva. V klubu mezi námi byla jednoznačná shoda, že hráče Romanových kvalit a zkušeností musíme jednoznačně získat a mám velikou radost, že se nám to podařilo. A věřím, že naše povedené snažení bohatě ocení především naši vítkovičtí fandové,“ řekl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

"Jsem strašně rád, že se vše povedlo a mohl jsem se dohodnout, byl to můj primární cíl, protože můžu být doma a hrát za Vítkovice," pronesl na úvod Roman Polák. "Jednání směřovala k tomu, aby to mělo smysl a myslím, že obě strany jsou nyní spokojené. Vše dopadlo, jak mělo," pokračoval obránce s tím, že dohoda by měla být podepsána na tři roky.

"Není to nic přechodného, třeba jen na rok, ale chtěl jsem tady působit dlouhodobě, předávat své zkušenosti a pomoci mu vítězit. Jsem také rád, že se vrací i další kluci jako Zbyněk Irgl, či Lukáš Krenželok. I to hrálo v rozhodování roli," dodal Roman Polák, který nyní vyčkává, zda se bude muset vrátit do zámoří a odehrát v dresu Dallasu play-off NHL.

„Jsem tam vázaný smlouvou, mám povinnosti a ty se musí splnit. Jestli se tam budu muset vracet, tak se vrátím a dohraju to. Potom nastoupím rovnou tady ve Vítkovicích,“ odhalil Polák.

Roman Polák je odchovancem Poruby, odkud v roce 2003 zamířil do Vítkovic. Pak zkusil štěstí v nižší kanadské lize (WHL) Kootenay Ice, aby se pak na rok ještě do Ostravy vrátil. Podobně jako během výluky NHL v sezoně 2012/13.

Jinak ovšem Polák strávil kariéru v zámoří. V roce 2004 byl draftován celkem NHL St. Louis Blues, v jehož dresu absolvoval osm sezon. Poté se český reprezentant, který získal bronzové medaile na šampionátu do 18 let (2004) i do 20 let (2005), přesunul na čtyři ročníky do Toronta. Zajímavostí je, že v sezoně 2015/2016 si Polák „stříhl“ krátkou mezizastávku v San Jose, s nímž došel až do finále Stanley Cupu. Poslední dva roky pak působil v Dallasu.

Celkově Roman Polák odehrál v základní části NHL 806 utkání (26+114), k tomu přidal 71 zápasů v play-off (0+4). V reprezentaci se účastnil jednoho mistrovství světa do 18 let (2004), dvou do 20 let (2005 a 2006), dvou seniorských šampionátů (2009 a 2014), olympijských her (2010) a Světového poháru (2016). Za národní tým odehrál 22 zápasů.