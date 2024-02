/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tak tohle se jim povedlo! Hokejisté Vítkovic po divoké domácí prohře s Českými Budějovicemi 5:7 zabrali, když v nedělním utkání 46. kola extraligy urvali všechny tři body na ledě Olomouce, kde zvítězili 2:1.

Gólman Ostravanů Lukáš Klimeš, který doma v pátek proti Jihočechům po třech inkasovaných brankách ve 4. minutě střídal, se obdivuhodně oklepal. Na Hané pustil za svá záda jedinou ze 32 střel a byl klíčovým mužem Vítkovic. O góly Ridery se postarali Rihards Bukarts a Marcel Barinka.

„Děkuji hlavně klukům do kabiny, za velkou bojovnost a obětavost. Další poděkování bych chtěl dát fanouškům všeobecně, protože byla parádní kulisa a našim fanouškům, kteří přijeli v hojném počtu a my jsme se jim odvděčili bodovým ziskem,“ vykládal trenér Vítkovic Pavel Trnka.

„Všichni vědí, že to, co se proti Budějovicím stalo, bylo šílené. Asi nebylo více třeba zdůrazňovat, že si musíme více pohlídat začátek. Skvěle jsme to zvládli odzadu a takhle my musíme hrát a vyhrávat. Byla to velká bitva. Zlomila to naše touha a bojovnost,“ líčil gólman Vítkovic Lukáš Klimeš.

„Vítkovice dnes výborně bránily a těžko jsme se přes to po celý duel prosazovali. Nedostali jsme se skoro k žádným dorážkám. Hodně těžký zápas a bohužel nula bodů,“ řekl kouč Olomouce Jan Tomajko. „Ten gól, který jsme dali na 1:2, přišel docela pozdě,“ mrzelo trenéra Hanáků.

46. kolo extraligy (neděle 18. 2. 2024):

Olomouc – Vítkovice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Navrátil (Kusko) – 18. Ri. Bukarts (Percy, Krieger), 21. Barinka (P. Zdráhal, Fridrich). Rozhodčí: Šír, Cabák – Axman, Blažek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 5187.

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Kucsera – Plášek ml., Anděl, Orsava. Trenér: Tomajko.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Trenér: Trnka.