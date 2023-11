/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po osmi letech oblékl znovu vítkovický dres, navíc ve vyprodaném derby proti Třinci, kde také nějaký ten rok strávil. Takový návrat si ale nepředstavoval. Útočník Ondrej Šedivý musel kousat hořkou porážku 3:6. „Na začátku se člověku vybaví vzpomínky, jak jsem tady byl ty sezony, ale potom to opadlo. Myslím si, že padesát minut to byl od nás slušný zápas, ale pak to tam napadalo,“ prohodil smutně šikula, který Ostravanům vypomáhal při marodce z prvoligové Poruby.

Ve druhé nejvyšší soutěži ukazuje formu, když v 18 zápasech nasázel dvanáct branek. Nebylo divu, že zrovna na něj Vítkovice ukázaly. O svém nasazení se dozvěděl dva dny předem. A také on mohl udeřit. Nastoupil ve třetím útoku po boku spoluhráče z Poruby Aarona Berishy a Petra Fridricha a hned při svém prvním střídání byl blízko.

„Byla to situace dva na jednoho, chtěl jsem to zakončovat na lapačku, ale ten vracející se hráč mi do toho sáhl a šlo to do betonu,“ popsal Ondrej Šedivý, který si závěr vysvětloval jen složitě. „To kdybych věděl, tak by se to asi nestalo. Nevím… Ujeli nám tam dva na jednoho, teč, zase dva na jednoho… Zbytečné góly,“ povzdechl si.

Z čeho vše pramenilo? „Bavili jsme se o tom v kabině, ale musíme se na to znovu podívat na videu, jak to tam bylo. Potom člověk dělá takové zbytečné chyby. Je to škoda, padesát minut slušné a potom ke konci je výsledek, jaký je,“ opakoval Šedivý.

Podobně mluvil také Jiří Veber, asistent trenéra Pavla Trnky. „Třikrát jsme prohrávali o gól, a vždycky jsme se dokázali dostat do zápasu a vyrovnat, což byl výborný signál pro hráče. Akorát potom jsme z neskutečných chyb v třetí třetině dostali tři góly. Nabídli jsme Třinci neskutečný počet ztrát a oni toho využívali v přečíslení. S takhle silným soupeřem se to nemůže stávat. Jestli chceme uspět, tak tohle nemůžeme dělat,“ prohlásil.

Že by třinecká minulost Šedivého nějak poznamenala, si nemyslel. „Zvláštní zápas? Ani ne,“ vyloučil. „Chystal jsem se na to jako na každý jiný. Člověk se tím nemůže úplně svazovat, snažíte se pomoct, jak nejlépe to jde. Kluci tady nejsou v úplně ideální situaci, co k tomu dodat. Snad se to zvedne,“ zadoufal.

„Ta kabina je tady silná, a proti minulé sezoně se toho tady tolik nezměnilo. Stačí jedno nebo dvě ušmudlaná vítězství a nakopne se to zase zpátky,“ vylíčil své pocity Ondrej Šedivý.

O vítkovické budoucnosti jasno neměl. „Teď se sbalím a zítra mám zápas,“ poukázal na utkání Poruby v Litoměřicích, přičemž Ridera hraje hned další den s Pardubicemi. „To nevím. Hrát v pátek, sobotu a v neděli… Uvidíme. Teď jsem nad tím ani neuvažoval, nevím, jak to bude,“ uzavřel Ondrej Šedivý.