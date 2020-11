„Myslel jsem si, že to bude složitější, že si doma těžko zvyknu, ale nakonec to šlo ze dne na den. Práce mi vůbec nechybí, spíše to prostředí a lidé okolo,“ usmívá se v rozhovoru pro Deník. Čerstvě osmašedesátiletý funkcionář však nezahálí. Kromě toho, že zůstal v dozorčí radě HC Vítkovice Ridera a.s., se věnuje aktivitám, na které neměl čas – čtení či zahradě. „A koukám na Vítkovice. Jsem rád, že se zase hraje,“ dodává Jan Falter.

Ve Vítkovicích jste skončil v květnu po 28 letech. Už jste se stačil ohlédnout za touto podstatnou částí svého života?

Ano. Řekl jsem si, že to byla vysněná práce, štěstí, které mě díky Frantovi Černíkovi potkalo. Nic lepšího to být nemohlo.

Proč byla zrovna toto vysněná práce?

To se ukázalo až později. Měl jsem možnost pracovat v jednom ze dvou nejpopulárnějších sportů u nás, navíc jsem byl pánem svého času. Nebyl jsem vázán pracovní dobou, takže šlo o jedno z nejsvobodnějších povolání. A další přidanou hodnotou bylo, že já byl fanouškem. I když jsem studoval v sedmdesátých letech v Praze, pokud tam hrály Vítkovice, šel jsem na stadion. Ke sportu jsem měl blízko, v žácích jsem hrál ve Vítkovicích fotbal. I oslovení od Franty bylo velkým zážitkem. Vždyť já se na něj chodil dívat, jako fanda jsem slavil v roce 1981 titul a najednou jsem s ním, Mírou Fryčerem, Láďou Svozilem a dalšími spolupracoval. S Láďou jsme seděli v jedné kanceláři a jen jsem hltal jeho historky. Znal jsem i Ivana Hlinku, Jardu i Jirku Holíky. Nikdy jsem si nemyslel, že tak úžasné lidi potkám a budu s nimi pracovat.

Nahlédl jste i do reprezentace, jejímž manažerem byl právě František Černík?

To přímo ne, ale v polovině devadesátých let jsem byl předsedou arbitrážní komise svazu a jednou jsem byl v širším vedení týmu do dvaceti let na mistrovství světa ve Winnipegu. Ten trénovali Vladimír Martinec s Láďou Svozilem. A ještě jsem byl vedoucím týmu na univerziádě v Jižní Koreji, kde jsme byli zlatí. Ale víc jsem nechtěl. Mně stačilo být součástí tohoto.

Jak vlastně došlo k vašemu angažmá ve Vítkovicích?

V roce 1989 se narodil mladší syn, a říkali jsme si, co se starším. Chtěli jsme sport, tak jsme ho dali na lyžování. Jenže v tom roce nenapadl žádný sníh. (zasměje se) Řekli jsme si, že to nemá smysl. A tak jsme zkusili hokej. Za dva roky jsem se dostal shodou okolností do širšího vedení Vítkovic, ve fabrice panovaly zajímavé časy a tam jsem se seznámil s Frantou. Tehdy zástupci sportovních oddílů chodili do mateřských podniků vyjednávat o podpoře, mě Franta přemluvil a vzal do výboru hokeje. Přece jen právnické vzdělání se hodilo. Nutno ale říct, že začínala divoká devadesátá léta a bylo to složité.

V čem?

Bojovalo se o každou korunu. A už tehdy se řešilo zdaňování. Zda jít s Evropou a chtít, aby hráči byli zaměstnanci, nebo zůstat u OSVČ. A vidíte? Nikde se to nepohnulo, ustalo to a řeší se to dodnes. Díky Frantovi se ale hokej ve Vítkovicích uchytil, on měl své charisma, dokázal přilákat lidi i sponzory, natahal je na sebe. Vyznal se i v tom, jak sestavit mužstvo, nebo které trenéry přivést. Měl kolem sebe tuto auru a tím i Vítkovice zachránil. Nyní je to složitější. Začínat dnes v době covidu ve sportu by bylo těžší.

Proč?

Upřímně? Vláda na něj kašle. Profesionální sport, hlavně kolektivní, je bitý. Stejně jako děti, které nemohou trénovat. Měly by se připravovat na mezinárodní akce, turnaje, drafty, místo toho sedí doma. Ale fronty v obchoďáku, nebo narvané autobusy nikomu nevadí. Nechápu to. Myslím, že na začátku devadesátých let byli lidé pozitivnější, po změně režimu měli ideály. A teď? Jestli mají ideály, tak leda udržet se na svých místech a mít prachy. To je vše. Sport jim je ukradený.

Jste skeptik.

Rozhodně! To, co se děje, je neuvěřitelné. Současná vláda je nejhorší, jakou jsme kdy měli. Ale nezbývá než doufat, alespoň v mém případě, že se to nejpozději příští rok v říjnu změní. Uvidíme.

Vraťme se k vám. Jaké bylo být začínajícím manažerem hokejového klubu v úvodu devadesátých let?

Zvláštní. Všichni jsme se to učili. A ve Vítkovicích jsme to dělali ve třech lidech – Franta, já a Valda Bednář. A podle toho se to vyvíjelo. Museli jsme brát na zřetel, že hala, tehdejší Ledňáček i další věci spojené s hokejem patřily fabrice. S nimi se tedy hodně spolupracovalo a šlo to dobře, protože až na jedno vedení byli vždy k hokeji vstřícní. Stejně jako později město.

Podílel jste se i na příchodech hráčů a sestavení týmu?

Vůbec. Vše si dělal Franta sám, já pomáhal s právní stránkou, aby smlouva měla všechny náležitosti. Tehdy to bylo náročné, hokej byl součástí SSK Vítkovice bez právní subjektivity. Až pak se to na právní subjekty měnilo, potom byla občanská sdružení, posléze společnost s ručením omezením a nakonec v roce 2005 se založila akciovka. Na tom jsem se podílel i já, ale pokud jde o smlouvy s hráči či partnery, tak podmínky si dojednával Franta. Já byl úředník orientovaný na administrativu a provoz.

Ani se s vámi neradil, zda toho či onoho hráče vzít?

V žádném případě. Celý klub si řídil sám. Asi to tak mělo být. Co já bych mu do toho mluvil? Člověk musí vědět, na co má a na co stačí. A pokud nemáte minulost jako hráč, já hokej nehrál, těžko by vás lidé brali. Nepřijali by vás. Já tak věděl, kde končí mé mantinely a do ničeho dalšího jsem se nemíchal.

Dobrý manažer by měl mít i solidní hráčskou minulost?

Ano. Jinak se můžete dočkat toho, že vám řeknou: „Co mi budeš vykládat, když neumíš překládat doprava ani doleva.“ (usměje se) Jednou jsem ale byl blízko toho, abych už v klubu nebyl.

Opravdu?

Překročil jsem své kompetence. Našemu dorostu se nedařilo, a bez konzultace s Frantou jsem vyměnil trenéry. Místo stávajících jsem tam dal dohromady dvojici Trličík – Moták, kteří došli až do finále s Třincem. To Frantu naštvalo. Ale to souviselo i se zástupcem tehdejšího hlavního sponzora.

Možná jste pomohl Mojmíru Trličíkovi i Zdeňku Motákovi v další kariéře, co myslíte?

Možná, ale určitě si nepřivlastňuji zásluhy na jejich kariérách, nebo úspěších. Šlo ale o to, že jsem to s Frantou nekonzultoval. A že on tu práci umí a rozumí jí, ukázal třeba v roce 1996, kdy na mistrovství světa ve Vídni přes agenta sehnal útočníky Jerofejeva a Prokopjeva. To byl majstrštyk, protože šlo o nadstandardní hráče, vedle kterých třeba Moravec vyrostl až do reprezentace. Také jsme si je vyzvedávali na hranicích s Polskem. (usměje se)

Dříve hráči agenty nemívali, dnes je to s nimi pro zástupce klubů asi velký boj, že?

Moc jich nebylo. Franta hráčům říkal: „Proč máš agenta? Proč si to nevyjednáš sám? Nemusel bys mu pak platit.“

Změnila se tedy za ta léta manažerská práce?

Určitě. Tehdy byly jednodušší řády i smlouvy. Třeba na novém znění hráčských kontraktů jsem spolupracoval s panem doktorem Vavrochem z Českých Budějovic. To bylo ze začátku, pak už se toho chytila právní kancelář svazu. Navíc tady ve Vítkovicích jsme to dělali ve třech lidech. Všechno. To byl jen zlomek proti tomu, kolik lidí dnes dělá hokej ve Spartě nebo v Brně.

Je z těch 28 let něco, na co budete rád vzpomínat?

Těžko říct, už mi to splývá. Dělat si naděje na body ze Vsetína bylo sice zbytečné, protože jsme šli během deseti minut třikrát na trestnou, ale výjezdy byly velkým zážitkem. Cestou zpátky se však nesmělo řídit. (usmívá se) Rád jsem jezdil i do Olomouce a Třince. A jednou jsme do Plzně i letěli, protože pan Buksa měl letadlo. Nebo si vybavuju úžasnou sezonu 1992/93 a finále se Spartou.

Co konkrétně?

To jsme měli kanceláře ještě v Sovové ulici, a bylo neskutečné, jak lidé stáli v davech kvůli vstupenkám. Fronta se táhla po Závodní ulici. A tehdy jsme byli nejblíže titulu. Měli jsme lepší tým než Sparta, ale vyhráli oni. Byla tady spousta skvělých hráčů i trenérů, ale i tlaky na snižování platů, když se nedařilo.

To nebylo příjemné řešit…

Často ale hráčská smlouva byla postavena tak, že to nešlo. (usměje se) To byl zádrhel a někdy jsme i narazili.

Chybí vám někdy práce?

Nechybí. Bylo to krásné, ale bylo toho dost. Dělal jsem to dlouho, už toho bylo na mě dost, mám svůj věk, šedesát osm je v tomto byznysu poměrně vysoké číslo. Už jsem to čas od času cítil, člověk třeba udělal chybu, takže jsem to přenechal mladším. Navíc poslední sezona byla zoufalá a musím přiznat, že jak jsem měl v hlavě, že skončím, bál jsem se, abychom nespadli. Takhle bych se loučit nechtěl. Dost mě to opotřebovalo, byly to asi nejtěžší chvíle za tu dobu, co v klubu jsem. Ano, byla tu jedna barážová sezona, ale tam jsem věřil, že to udržíme. Tentokrát baráž nebyla, po 52. kole šel prostě někdo dolů. Naštěstí jsme to nebyli my.

Takže jste si oddechl a šel.

Přesně tak. Zrálo to ve mně delší dobu, ale když v polovině března přišla opatření kvůli covidu, bylo definitivní, že tohle bude nejlepší. Ale nenudím se. Dělám na zahradě, jezdím na kole, chodím po horách, doháním knížky, které jsem dosud nepřečetl. A k tomu mám tři vnoučata, o která se s manželkou velice rádi staráme a jsou naší další velkou radostí.

Vás starší syn Martin to jako brankář dotáhl do extraligy a i do zahraničí, takže jste asi rád, že?

Prošel toho dost. Na to, že vyrůstal tady. Děti hráčů a manažerů to přece jen mají vždy složitější, navíc když já hokej nikdy nehrál. Nevím, jak on, ale já jsem spokojený. Ale to můžu říct i o druhém synovi, o tom mladším. S oběma jsme hokej hodně řešili, u Adama to také nevypadalo špatně, ale na tréninku juniorky si v Havířově zranil koleno, a skončil. Ve výsledku to asi bylo dobře.

Potatil se a také vystudoval práva, je to tak?

Je soudcem u okresního soudu. Myslím si ale, že oběma dal hokej hodně. Vyprofiloval je do budoucího života, jsou samostatní, postarají se o sebe, což mě těší. Hokej ale řešíme všichni dodnes.

Co pro vás vítkovický hokej znamená?

Celoživotní zaměstnání i lásku, protože fanouškem jsem vždy byl a vždy budu. Zápasy jsem hodně prožíval, v dobrých i zlých časech. Byla to tady moje druhá rodina, ti lidé, s nimiž jsem se tu setkal. Jsem vděčný, že jsem tady mohl být. A teď se těším z každého zápasu už ne jako manažer, ale zase jako fanda.