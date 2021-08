Zástupci města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Českého svazu ledního hokeje z.s v pondělí 9. srpna 2021 v 9 hodin podepsali přímo v Ostravar aréně Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024.

Statutární město Ostrava při podpisu reprezentovali primátor Tomáš Macura a Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport. Za Moravskoslezský kraj se zúčastnil hejtman kraje Ivo Vondrák a Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro školství a sport. Posledními dvěma podpisy pak memorandum stvrdili za Český svaz ledního hokeje jeho prezident Tomáš Král a Aleš Pavlík, viceprezident.

„Jsem nesmírně potěšen, že si Mezinárodní hokejová federace vybrala znova Českou republiku jako místo konání Mistrovství světa 2024, ještě raději jsem pak za to, že šampionát se uskuteční i u nás v Ostravě, v naší městské hokejové hale. Jsem si jist, že se nám, jako doposud, podaří udržet laťku organizace celé akce hodně vysoko, a že těch více než 14 dní bude pro Ostravu opět hokejovým svátkem, který si nejen hokejisté, ale hlavně fanoušci pořádně užijí,“ řekl Tomáš Macura, primátor města Ostravy.

Mistrovství světa v ledním hokeji je nejprestižnějším turnajem pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Její členská základna, kterou tvoří 81 národních kolejových svazů, si jako místo Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 zvolila právě Českou republiku.

„Světová hokejová elita se na českém území představí pojedenácté v historii, poprvé to bylo v roce 1933, naposledy v roce 2015. Věřím, že si za tři roky užijeme nezapomenutelný šampionát, a že naši skvělí fanoušci přinesou českému týmu štěstí a třeba i nějakou medaili. Naposledy to totiž našim hokejistům bronzově cinklo v roce 2012, zlato jsme naposledy vybojovali před jedenácti lety. Našim hráčům přeji stupně vítězů samozřejmě i dříve, ale kdyby se zadařilo i v roce 2024, bylo by to skvělé,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava podpoří Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 finančně, každý z nich částkou 30 milionů korun.

Ostrava bude opět hostitelem špičkového hokeje, s Prahou uspořádá MSZdroj: Tisková zpráva

„Ostrava tradičně nabízí jak zúčastněným mužstvům, tak fanouškům a všem ostatním hostům skvělé podmínky,“ doplnil prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Nepochybuji, že stejně tomu bude i v roce 2024 a že se znovu společně pokusíme překonat historický rekord v návštěvnosti mistrovství světa, jak se nám to podařilo v letech 2004 a 2015,“ uvedl prezident svazu Českého hokeje Tomáš Král.

Jedna z nejsledovanějších sportovních akcí na světě se už v minulosti v Česku konala, naposledy v roce 2015. Díky skvělé spolupráci mezi Ostravou a Prahou bylo tehdejší mistrovství hodnoceno jako nejlépe zorganizované mistrovství v historii IIHF. Byl navíc zaznamenám i rekordní počet diváků v arénách, který nebyl dosud překonaný.

„Sport k Ostravě prostě patří, zvlášť pak hokej. Ať už se jedná o šampionát v parahokeji, nebo Mistrovství světa v ledním hokeji, jsem velice ráda, že se tyto soutěže stávají ostravskou tradicí, a že ukazují, že Ostrava na to má a můžeme již po několikáté hostit velkou hokejovou událost plnou zážitků, precizní organizace a fanoušků, kteří vykouzlí skvělou atmosféru za každé situace,“ sdělila Andrea Hoffmannová, resortní náměstkyně primátora pro sport.

„Moravskoslezský kraj má na hokejové mapě své důležité místo. Konalo se u nás také mistrovství světa juniorů, kdy se na ledech v Ostravě a Třinci představily hokejové naděje, některé z nich brzy přejdou nebo už dokonce přešly do profi týmů. Možná je znovu uvidíme i na chystaném šampionátu. Jsem rád, že se náš region stal důležitým centrem kvalitního sportu. Světové šampionáty nám zvedají prestiž a atraktivitu, také pomáhají zvyšovat zájem o sport mezi dětmi a mládeží,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Mistrovství světa IIHF 2024 se bude konat od 10. do 26. května 2024. Zúčastní se ho 16 nejlepších týmů z celého světa. Týmy budou rozděleny do dvou skupin, v každém pořadatelském městě se pak odehraje 28 utkání základní skupiny a 2 čtvrtfinálová utkání. Semifinálová a finálová utkání se dle pravidel IIHF uskuteční v Praze.